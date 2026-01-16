A$AP Rocky regresa a la arena en ‘Don’t Be Dumb’: reseña del álbum

Es difícil hacer que ser el novio rico y guapo de Rihanna parezca aburrido, pero Drake logró hacerlo en “Family Matters”. Tomándose un momento para desviar su atención de Kendrick Lamar a Lo antes posible rocosoEl rapero de Toronto acusó al nativo de Harlem de ser relevante por su sentido de la moda en lugar de por sus habilidades con el micrófono: «Probablemente tengas que tener un hijo otra vez antes de que pienses en dejar caer cualquier mierda otra vez / Incluso cuando lo hagas, te dirán que debiste haber modelado porque ya estás en la mitad de nuevo».

Es reduccionista, pero justo. Han pasado casi ocho años desde que Rocky lanzó su mediocre último álbum. “Testing», y entre una serie de comienzos en falso, fotos épicas en forma y crianza de los hijos, hay una generación de personas que probablemente lo conocen mejor como el elegante novio de Rihanna en lugar de como una superestrella del rap. Lanzado hoy, su quinto álbum, «Don’t Be Dumb», es su oportunidad de demostrar que Drake e Internet eran… bueno, ser tontos. Impulsado por un carisma propulsor que casi iguala sus grandes ambiciones estéticas, el último álbum de Rocky hace su trabajo como un álbum que debería recordarse. de “pruebas” para descansar.

Aproximadamente una hora, el LP es tan elegante como fluido, con Rocky cambiando entre el rap callejero distópico de Memphis (“Stole Ya Flow”), el punk rock (el acertadamente llamado “Punk Rocky”) y algo de lounge jazz (“Robbery”) con convicción y delicadeza. Todo está entrelazado por un hábil control tonal, estructuras de flujo acrobáticas y una personalidad que puede ser contundente o increíblemente suave.

En medio del lanzamiento del disco, Rocky llamó «Don’t Be Dumb» el álbum que Rocky de 2011 haría si estuviera en 2026. Es un sentimiento que rastrea. Mientras emergía hace 15 años, Rocky se estableció como un maestro de la estética con visión de futuro que podía encarnar la tranquilidad inquietante de un ninja arrogante o la euforia de una estrella del trap. Esos elementos permanecen, pero en “Don’t Be Dumb”, les infunde nuevos temas de paternidad y una ternura descarada.

Internet se irá charlando sobre la crueldad de Rocky en “Don’t Be Dumb”, pero es en “Stay Here 4 Life” donde vemos a Rocky convertirse en músico y hombre. Combinando una muestra descolorida con la suave voz de Brent Faiyaz, la pista se desarrolla como la catarsis de un músico. Destilando imágenes de sus propios sueños domésticos, Rocky parece más que genial al dejar su camiseta en las vigas. A partir de ahí, “Stay Here 4 Life” se funde con “Playa”, un bop acuoso que redefine la idea de una “playa”: “Cuidar a tus hijos, muchacho, eso es una mierda de jugador / Una perra, muchacho, eso es una mierda de jugador / Sin drama de mamá bebé, sin nuevos amigos, muchacho, eso es una mierda de jugador”.

Es cierto que Rocky es más entretenido en el modo mezquino. Para “Stop Snitching”, asistido por Sauce Walka, Rocky destila lo que suena como años de amargura hacia los cooperadores que hicieron posibles los cargos del rapero RICO. (O, más claramente, hacia cierto ex miembro del equipo de A$AP que lo llevó a juicio por supuestamente dispararle). En “Stole Ya Flow”, apunta a Drizzy, convirtiendo sintetizadores apocalípticos en el lugar de una zona de guerra. Si bien se toma un momento para burlarse de los rumores de cirugía plástica de Drake, sus barras posteriores apuntan a un nivel de satisfacción que eclipsa cualquier problema de rap: «Ahora soy padre, mi perra es más mala que mi niño pequeño / Mi mamá bebé Rihanna, así que no nos molestamos». Es una vuelta de victoria de “broma tuya” para Dad Rocky, una persona cuyas hazañas en la moda, romance y nuevo viaje como padre hacen comprensible cualquier ausencia cultural.

Realmente no hay fracasos en “Don’t Be Dumb”, solo pistas que son demasiado apagadas para igualar la emoción absorbente de las mejores canciones del álbum. “Punk Rocky” es una canción de punk rock alegre y posiblemente satírica, pero su interpretación vocal y la vaguedad de la letra desinflan la personalidad del álbum, y su voz meramente adecuada no hace mucho para levantarlo. El corte final del álbum, “The End”, se siente barato y didáctico, casi como la canción obligatoria que sentía que necesitaba para tener un álbum clásico.

Aún, No seas tonto es un diagrama cinético de Venn para el clásico ASAP Rocky y el nuevo padre que prefiere relajarse con sus hijos que estar en una rave con Skrillex. Aquí, equilibra su pasado salvaje con las vibraciones Cool Dad de su presente. No parece que coincida con el magnetismo de su mixtape debut de 2011 o su álbum debut formal, pero eso también podría ser un poco de nostalgia. Lo que obtenemos es una versión de 2026 de Rocky que rapea tan fuerte como siempre mientras hace alarde de las habilidades curatoriales que lo ayudaron a convertirse en una estrella en primer lugar. Si No seas tonto Es otra prueba, esta vez, Rocky ciertamente la pasó.