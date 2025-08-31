AAP golpea la visita del PM Modi a China, pregunta « ¿Es esta diplomacia internacional? «







En medio de la reunión bilateral de Narendra Modi con Presidente chino xi jinping Antes de la Cumbre SCO, el Partido Aam Aadmi (AAP) ha criticado al Primer Ministro (PM), afirmando que «Primero, el primer ministro Modi debería pedirle a China que devuelva nuestra tierra».

En declaraciones a los medios de comunicación, el ex ministro de la AAP, Saurabh Bharadwaj, dijo: «Quiero recordarle al primer ministro sus propias palabras que» la sangre y el agua no pueden fluir juntos «. Cuando China atacó a nuestros soldados, los mató y los capturó nuestra tierra, lo que todavía está en su poder, aunque el gobierno central no acepta esto … primero, el Primer Ministro debería pedirle a China que regrese. Debería llevarse bien contigo … ¿Es esta diplomacia internacional? «

Más temprano el domingo, el presidente chino Xi JinkingEn sus comentarios de apertura durante las conversaciones a nivel de delegación con el primer ministro Modi, dijo que es vital que China e India sean amigos y que el «Dragón y el Elefante» se unan.

Al señalar que el mundo está experimentando batidas caóticas, Jinping dijo: «Es la elección correcta tanto para China como para la India, dos civilizaciones antiguas, los dos países más poblados que también son miembros del Sur Global, para ser amigos y buenos vecinos que permiten el éxito de los demás y tener» el dragón y el elefante baile juntos «.

El presidente chino dijo además que era un «gran placer» para él reunirse con el primer ministro Modi nuevamente y darle la bienvenida a China para la organización de cooperación de Shanghai, Tianjin Summit.

En sus comentarios de apertura en la reunión bilateral con Maneras de PMJinping dijo: «El año pasado, usted y yo tuvimos una reunión exitosa en Kazán, y la relación China-India se había reanudado y comenzó de nuevo. Las dos partes han implícito implícitamente el importante consenso que hemos acordado, y los intercambios bilaterales y la cooperación han hecho un nuevo progreso».

Al destacar el hecho de que India y China son dos de los miembros más importantes del Sur Global, afirmó Jinping: «El mundo de hoy es barrido por transformaciones únicas en el siglo. La situación internacional es fluida y caótica. China e India son dos civilizaciones antiguas en el este; somos los dos países más populares, y también somos miembros importantes del sur de las personas en el sur de las personas, la responsabilidad histórica de la mejor responsabilidad de la mejora de las dos personas, las dos personas, los dos pueblos de la gente de la gente de la gente, las dos personas, las personas que mejoran las dos personas, son las personas que mejoran las personas de la gente, las personas que mejoran las personas de la gente de las personas. Promover la solidaridad y el rejuvenecimiento de los países en desarrollo, y promover el progreso de la sociedad humana.

(Con entradas de ANI)





Fuente