AAP a la industria de campo Rajinder para Punjab Rajya Sabha Bypoll el 24 de octubre







Fiesta de aam aadmi (AAP) está programado para el industrial de campo Rajinder Gupta como candidato para los bypolls de Rajya Sabha en Punjab que se realizará el 24 de octubre, según las fuentes oficiales.

Se espera que el candidato presente su nominación el lunes.

Gupta ocupaba un papel de gabinete en el gobierno estatal como vicepresidente de la Junta de Política y Planificación de Política y Planificación de Punjab.

Para presentar su nominación para el Rajyasabha, tiene resignado de esta publicación.

Gupta también es el fundador y director ejecutivo (CEO) de la compañía Trident, reemplazando a Sanjeev Arora.

Fuentes de AAP dijeron: «Rajinder Gupta es un destacado industrial de Punjabi y alumno de Harvard. Ha creado empleos para millones de personas en la India y en el extranjero a través del grupo Trident. El partido ha elegido enviarlo al Rajya Sabha en aprecio por sus servicios a Punjab y la nación».

Después de la renuncia de Sanjeev Arora después de su victoria en la Asamblea de LudhianaelecciónEl asiento quedó vacante.

Arora ganó la elección parcial de la Asamblea de Ludhiana West por un margen de 10,637 votos, obteniendo 35,179 votos en total.

Arora es el Ministro de Industrias en Punjab. Hubo rumores de que Arvind Kejriwal podría ser nominado de Punjab al Rajya Sabha después de la renuncia; Sin embargo, los rumores fueron negados.

La fiesta continuó diciendo que la nueva cara sería de Punjab sí mismo.

Está previsto que la nominación tenga lugar en la Asamblea de Punjab en Chandigarh en presencia del primer ministro Bhagwant Mann.

Arora había prestado juramento en la asamblea estatal después de ganar las bypolls de la circunscripción de la Asamblea Oeste de Ludhiana.

Además, el nombre del industrial Kamal Oswal también había sido considerado para el puesto.

