Aan Story presenta álbumes de terapia cardíaca

Yakarta, Viva – Historia es músico y productor, escritor e impresora música Los golpes nuevamente mostraron su fuerza en el mundo de la música indonesia con el trabajo Álbum Primero, titulado «Terapia cardíaca». Este álbum es una mezcla emocional de letras significativas, arreglos íntimos. Como músico que sigue siendo relevante para la industria musical del país, Aan Story renovará el concepto a-La canción e imprime otros éxitos en Indonesia.

En este álbum de la terapia cardíaca, Aan Story llevó a un joven cantante y talentoso evento de búsqueda de talentos que ganó la voz de Indonesia para la cuarta temporada. Vionita Sihombing es una joven cantante talentosa de Indonesia que está robando la atención a través de una voz distintiva y una actuación escénica que está llena de apreciación. Conocida por su personaje vocal fuerte pero suave, Vionita tiene una sensación emocional profunda en cada canción que trae.

Ahora, Vionita está lista para ir más allá colaborando en el Proyecto del álbum de Terapia del Corazón con Aan Story, lo que demuestra que no es solo una joven cantante, sino también una representación del sonido de la generación que quieres ser escuchada y entendida.

«Hati Therapy» es un álbum de Aan Story que contiene 9 viejas canciones y 1 nueva canción, cantada por Vionita con un nuevo y emocional Arranmen.

Este álbum Heart Therapy contiene 10 canciones que incluyen; Me fui, un buen ángel, no queriendo cambiar, anhelando inflamado, déjame ir, terapia cardíaca, trauma, adivinando a Nerka, me empapo y me quedo por ti.

Canción de terapia cardíaca de Aan Story

La terapia cardíaca en sí es un reflejo del viaje emocional de Aan Story, un proceso de curación a través de la música, que dedicó a cualquiera que esté luchando, lesione o busque consolación.

«En cada canción, quiero que el oyente se sienta abrazado. La música tiene el poder de sanar, y quiero ser parte del proceso», dijo Aan Story.

«Heart Therapy» se lanzará digitalmente en toda la plataforma de transmisión el 17 de septiembre de 2025.

Esperanza del álbum «Hati Therapy»

A través de la terapia hepática, Aan Story espera que el álbum pueda ser un espacio seguro para cualquiera que esté luchando con emociones, heridas o disturbios que es difícil de expresar. Quiere que su música sea un amigo que esté presente en silencio, aliento en medio de la ansiedad y consuelo cuando el mundo se siente pesado.

Más que una simple colección de canciones, Heart Therapy es una invitación para hacer las paces con usted mismo, lo que permite que el corazón se sienta, llore, se ríe y luego se recupere lentamente.

Aan Story cree que todos tienen una herida, pero no todos tienen una forma de expresarla. A través de este álbum, quiere cerrar esos sentimientos y dice que: «No estás solo. Hay canciones, hay historias, soy yo que también lo siento». Entonces, no olvides, escucha el álbum «Hati Therapy» en tu plataforma de música digital favorita, y mira videos musicales solo en la música oficial de YouTube Aan ¡Disfruta de la canción!

Créditos del álbum

Tittle: terapia hepática

Cantante: Vionita Sihombing

Produser ejecutivo: AAN Story

Song Lyric & Compuesta: Aan Story

A&R: Banu Setiawan

Productor musical: To Story & Jeffry Stefanus

Músico de grabación: Jeffry Stefanus y Reza Edo

Director vocal: Aldy Maldini

Vocal de respaldo: Aldy Maldini y Vionita Sihombing

Mezcla e ingeniero maestro: Tito P Soernadi

Distribuir: Ada/Warner Music Indonesia

Etiqueta musical: Music Heart Therapy

Publicación: Optimal Motion Kreasindo Publishing

Productor de video: To Story

Producción en la cabeza: Radha

Letras:

Terapia hepática – Aan Story, Vionita Sihombing

Verso:

No puedo creer que todo esto sea real

Aumentas el amor que cuido

El es el que creo que es mi mejor amigo

¿Por qué tienes el corazón para destruirme?

Es un lugar para compartir mi historia

Es un lugar para compartir el sueño de mi sueño

Coro:

La herida de las dos personas que amo

Hace que este corazón se destruya al instante

Preocupado, elegir a un amigo o amor

Adiós dos amor

Que solía proteger

Es un lugar para compartir mi historia

Es un lugar para compartir el sueño de mi sueño hooo ..

Coro:

La herida de las dos personas que amo

Hace que este corazón se destruya al instante

Preocupado, elegir a un amigo o amor

Adiós dos amor

Que solía proteger

Haga que este corazón se destroza por un momento preocuparse, elegir a un amigo o amor

Adiós dos amor

Que solía proteger

Déjame solo primero

Para mi terapia cardíaca