





Shiv Sena (UBT) MLA Aaditya thackeray Lanzó una burla mordaz en la Junta de Control de Cricket en India (BCCI), afirmando que la «Gared for Money» de la Junta, que se deriva de competir en el partido contra Pakistán en la Copa Asia del próximo mes «,» se mantiene por encima «del sacrificio de las fuerzas armadas de la nación.

La indignación por la India que enfrenta su archirrival en el torneo resulta del ataque terrorista en la pahalgama de Jammu y Cachemira, durante el cual 26 turistas fueron asesinados el 22 de abril por terroristas patrocinados por Pakistán en nombre de la religión.

India respondió con Operación Sindoor el 7 de mayo para vengar el ataque y desmantelar la infraestructura terrorista a través de la línea de control y más profundo dentro de Pakistán. A raíz de la respuesta de la India, la relación tensa entre las dos naciones vecinas se desplomó aún más.

El primer ministro Narendra Modi pronunció un discurso conmovedor el 79º Día de la Independencia del viernes y declaró que si el «enemigo» se atreve a cometer errores, las fuerzas armadas indias darán una respuesta adecuada.

Mientras invocaba el comentario del primer ministro Modi sobre ‘La sangre y el agua no fluyeron juntos, Thackeray tomó una excavación directa en el BCCI por no tomar una posición en contra de jugar contra Pakistán, clasificando a India seguramente jugar contra su archienemigo debido a las reglas del torneo como una «broma».

«It`ll be a real shame if the @BCCI thinks it`s above what the PM said from Red Fort today. After so many efforts of the Union Government and our country to tell the world that Pak is behind the Pahalgham attacks, the greed for money of the BCCI stands above the sacrifice of the Armed Forces, the Nation and even the PM saying blood and water cannot flow together. With all the might that BCCI has in the ICC, it`sa joke Para decir que estamos obligados por las reglas de la Copa de Asia «, escribió Thackeray en X.

India y Pakistán se colocan juntos en el Grupo A junto con los EAU y Omán. Aunque India es el anfitrión formal del torneo, se proporcionará un lugar neutral para el equipo contrario durante tres años para las competiciones celebradas en India o Pakistán, según un acuerdo entre el BCCI y el PCB.

India iniciará su campaña contra los EAU el 10 de septiembre, mientras que el juego tan debilitado contra Pakistán está programado el 14 de septiembre. En toda la Copa de Asia, India podría enfrentar a Pakistán tres veces.

Además del accesorio de la fase de grupos programado, India y Pakistán pueden competir en el Super 4 si califican desde la etapa grupal. Si logran pasar la etapa de Super 4, se enfrentarán por tercera vez en la final del torneo.

En particular, los campeones de la India se negaron a jugar contra el Campeones de Pakistán Dos veces en el Campeonato Mundial de Legends (WCL). Después de que se canceló el primer concurso, los campeones de la India estaban destinados a enfrentarse a los campeones de Pakistán en las semifinales.

Sin embargo, el equipo se negó a participar en el concurso y se retiró del accesorio. Como resultado, Pakistán se clasificó para la final, pero se rindió a la derrota contra Sudáfrica.

Anteriormente, India se negó a cruzar la frontera y competir por el Trofeo Champions en Pakistán. Como resultado, India jugó todos sus partidos en un lugar neutral en Dubai y levantó el título con una victoria dominante sobre Nueva Zelanda en la final.

