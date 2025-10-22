A24 y Robert Downey Jr. producirán la serie de Netflix ‘Weather Girl’

Stacey Gross, una alegre meteoróloga que utiliza un termo de Prosecco y una serie de banalidades alegres como muletas, ha estado llevando al público a una montaña rusa emocional desde que “Weather Girl” debutó en 2024 en el Festival Fringe de Edimburgo. El programa oscila hábilmente entre la comedia y la tragedia, utilizando el desglose de un elemento básico de las noticias locales para emitir terribles advertencias sobre el consumismo y el calentamiento global.

«Esos temas pueden dar la sensación de hacer proselitismo o editorializar a menos que sean divertidos y divertidos», dice Brian Watkins, el autor de la obra. «Eso es realmente lo que busqué. ¿Cómo puedes sonreír en la oscuridad aquí? Me encanta esta cita de Harold Clurman, que dirigía el Group Theatre: ‘Hazlos reír y, mientras tengan la boca abierta, vierte la verdad’. Esa fue una gran brújula para mí”.

La exposición individual, escrita e interpretada por la socia de Watkins, Julia McDermott, reveló muchas verdades dolorosas con su reciente presentación con entradas agotadas en el St. Ann’s Warehouse de Brooklyn y durante una aclamada temporada en Londres, pero el público de ambos lados del Atlántico también abrazó el maníaco absurdo de la obra. La producción ha sido comparada con “Network”, y se siente como lo que Paddy Chayefsky podría haber escrito si se hubiera topado con TikTok.

Hollywood, como era de esperar, ha venido a llamar. Después de una intensa guerra de ofertas, Netflix se hizo con los derechos de la obra y contrató a Watkins para convertir la producción de ritmo rápido en una serie limitada (el transmisor logró algo similar con «Baby Reindeer, que comenzó en Edimburgo como un espectáculo unipersonal). La versión de Netflix de «Weather Girl» ampliará el alcance de la acción más allá de Stacey e incluirá a personas con las que sale, miembros de su familia y colegas de la Fresno, California. Estación de televisión donde trabaja.

«Estamos construyendo el mundo de la vida de esta chica del clima y lo que está pasando», dice Watkins, quien escribió el piloto y está trabajando en otros episodios. «Es realmente divertido escribir estos nuevos personajes que sólo se mencionan brevemente en la obra, o que ni siquiera existen en la obra. Me ha dado ganas de hacer de esto una carta de amor a California. Eso es algo que la televisión realmente me ha abierto: explorar cómo California es realmente un personaje en esto».

McDermott retomará su papel de Stacey y actuará como productora del proyecto junto con A24Amanda Burrell de Ginger y el equipo Downey Robert Downey Jr.. y Susana Downeyquienes actuarán como productores ejecutivos. Watkins dirigirá el primer episodio de la serie. Los Downey, que anteriormente trabajaron con A24 en la adaptación de HBO de “The Sympathizer”, se involucraron después de ver el programa en Londres.

“Empieza y digo: ‘Está bien, McDermott es realmente bueno’. Pero luego digo: ‘Watkins ha creado todo este mundo’”, dice Robert Downey Jr. «Y creo que este es el mejor de los casos. Es esa trifecta en la que tienes un gran escritor, un gran director y un gran intérprete. Se trata de poner una actuación y un personaje en el centro de tu cara para decir que el teatro está vivo y es vital».

Susan Downey dice que los primeros borradores de Watkins han sido impresionantes. «Él sabe exactamente cómo expandir el mundo y darle a Julia aún más que hacer. Ofrece una exploración más profunda de temas y personajes que no hubo tiempo de explorar en el escenario. Lo he visto abrir las cosas de una manera que es realmente prometedora».

Recientemente, un viernes por la mañana en Brooklyn, Watkins parece sorprendido de que “Weather Girl” haya sido tan bien recibida y de que el programa pronto esté frente a millones de suscriptores de Netflix. Él y McDermott han colaborado anteriormente y «Weather Girl» fue inicialmente solo su intento de hacerla reír.

«Estaba escribiendo para Julia», dice. «Quería hacer algo que mostrara su variedad desde el ingenio artificial hasta la figura primitiva de Cassandra que dice la verdad. Y, por supuesto, esperaba que todo el asunto le divirtiera. Pero la pieza acaba de cobrar vida propia».

El espectáculo también ha evolucionado, durando poco menos de una hora en Edimburgo y ahora superando los 70 minutos en los EE. UU. a medida que Watkins ha agregado material. “Weather Girl” se desarrolla durante una serie de incendios devastadores en Fresno. Fue escrito antes de que los incendios forestales del pasado mes de enero en el sur de California mataran a decenas de personas, provocaran evacuaciones masivas y causaran miles de millones de dólares en daños a la propiedad.

“Cuando ocurrieron los incendios, la obra adquirió una sombra muy diferente e hizo que pareciera más urgente hacerlo”, dice Watkins.

Es posible que “Weather Girl” no haya tenido su último toque de telón. Watkins espera montar al menos una producción más en Nueva York y está recibiendo ofertas en lugares como Australia y Reino Unido.

“Queremos ofrecerlo al mayor número de públicos posible”, afirma. «Nos encantaría traerlo a Los Ángeles en algún momento».

Por ahora, Watkins está dedicando gran parte de su tiempo y energía a encontrar una manera de transferir la energía y la inmediatez de la obra a un medio diferente.

«Si simplemente intentas copiarlo, pierdes la esencia de lo que lo hizo funcionar», dice Watkins. «Estamos tratando de llevar a ‘Weather Girl’ en una dirección diferente e inclinarnos hacia la creación de algo original».