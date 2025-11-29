A Verrell Bramasta le apasiona fomentar la naturalización y el desarrollo de los deportistas, desde el tenis de mesa hasta el remo.

Jacarta – Cifra Verrrell Bramasta Siempre ha sido conocido por el público como artista y figura mediática. Pero ahora, su trabajo está empezando a robar la atención en el mundo. deporte nacional. Después de convertirse oficialmente en miembro de la RPD RI para el período 2024-2029 del Distrito Electoral de Java Occidental VII, Verrell mostró un fuerte apoyo al desarrollo del deporte, especialmente para atleta regiones, deportistas con discapacidad y ramas no destacadas.

No sólo estuvo presente simbólicamente, Verrrell estuvo directamente involucrado en interactuar y sentir las luchas de los atletas. Mientras asistía al Fun Paralympic Karawang, Verrell jugó tenis de mesa y voleibol sentado con atletas discapacitados. «Esta es la primera vez que siento lo desafiante que es el voleibol sentado. Realmente aplaudo la dedicación de los atletas», dijo Verrell.

Lucha por la naturalización y la igualdad en el desarrollo de los deportistas

Como miembro del parlamento, Verrrell presionó para fortalecer las políticas de naturalización. Selección Nacional Femenina de Indonesiaque hasta ahora ha recibido poca atención. También supervisa la distribución de instalaciones de entrenamiento en las regiones, incluso para atletas de deportes que no pertenecen a DBON y atletas con discapacidades.

Verrell descubrió el triste hecho cuando visitó a los atletas de remo de Purwakarta que solo entrenaban con equipos de gimnasio ensamblados con productos usados. Sin decir mucho, Verrell proporcionó equipo completo de gimnasio, asistencia nutricional y cubrió el costo del alquiler de un lugar de entrenamiento durante un año.

«No dejemos que el entusiasmo por nuestro deporte quede sólo en las gradas, sino débil en la política», subrayó.

El deporte como herramienta para unir y construir la nación

La visión de Verrell para el deporte no se limita a la competición y los logros. Considera que el deporte es un medio para construir el carácter nacional y la inclusión social. Según él, los deportistas regionales y los discapacitados son bienes nacionales que deben recibir el mismo trato.

Su energía juvenil le ha hecho ser bien recibido por la comunidad deportiva, desde atletas de tenis de mesa, remo y voleibol sentado, hasta activistas deportivos a nivel de base.

No sólo el deporte: la educación, la cultura y los jóvenes son sus preocupaciones

Aunque se centra en los deportes, Verrrell también lucha activamente por el sector educativo. Destacó el destino de los profesores honorarios que han trabajado durante décadas sin estatus ni salarios dignos. «Ya no quiero ver a profesores honorarios que han enseñado durante decenas de años viviendo todavía con un salario de trescientos mil dólares», subrayó.