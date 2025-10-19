A veces soy fuerte, pero también estoy solo y cansado de esperar a mi alma gemela.

Jacarta – Una atmósfera de emoción envolvió al consejo de estudios de Habib Umar bin Hafidz cuando Ayu Ting Ting No pudo contener las lágrimas. El cantante, conocido por ser alegre, de repente pareció frágil cuando derramó su corazón frente a miles de feligreses.

En esta ocasión, Ayu se presentó y habló de su lucha por criar sola a su hija. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Al presentarme, Ayu Rosmalina, quiero preguntarle a babero. Soy una madre que crió sola a mi hijo», dijo Ayu con voz temblorosa, en un vídeo subido a la cuenta de TikTok @afrizalrizal776, citado el lunes 20 de octubre de 2025.

Sus lágrimas comenzaron a caer cuando expresó la fatiga interior que a menudo le sobrevenía en medio de su ajetreada vida como madre soltera.

«A veces me siento fuerte. Pero por otro lado, me siento solo y cansado de esperar. compañero el correcto», dijo mientras contenía las lágrimas.

Llena de esperanza, Ayu pidió consejo para poder seguir siendo paciente y tener una buena actitud hacia Allah SWT.

«¿Cómo puedo mantener la paciencia y ser amable con Allah SWT, que su tiempo y su destino sean siempre los mejores?» preguntó la madre de un niño.

Respondiendo a esto, Habib Umar bin Hafidz dio una respuesta llena de sabiduría. Enfatizó que la lucha de Ayu como madre soltera era una forma de gloria ante los ojos de Allah.

«De hecho, educar y cumplir con sus deberes de educar a este niño es un logro de alto nivel ante los ojos de Allah SWT», dijo Habib Umar.

También explicó que cada buena acción que haga un niño será una recompensa que seguirá fluyendo hacia su madre.

«Si es así, cualquier buena acción que haga el niño, la recompensa también irá a la cuenta de su madre. De hecho, esto incluye la caridad que continúa aunque sus padres hayan muerto», explicó.

Para fortalecer el corazón de Ayu, Habib Umar dio el ejemplo de la madre del Profeta, quien también crió sola a su hijo. Aconsejó a Ayu que buscara un ambiente de amistad positivo y que pudiera brindar buenos consejos en la educación de los niños.

«Si encuentras una buena amiga, un buen círculo que pueda darte consejos positivos sobre la educación de tu hijo, entonces será mejor», afirmó.