A veces nos gusta olvidar cosas pequeñas

Yakarta, Viva – Amigo Melinda Más tarde, llamó la atención del público después de distribuir una serie de citas sobre niños impíos en sus redes sociales. La publicación hizo que los ciudadanos especulen sobre el problema en relación con sus dos hijos, Verrell Bramasta y Athalla Naufal.

Leer también: Venna Melinda subió de repente sobre niños impíos



Uno de los reposteres que compartió vino de una cuenta @Mdadalyque contiene un video de la conferencia de Buya Yahya sobre los efectos del impío sobre los padres. Aunque sin mencionar el nombre de nadie, la carga se asoció inmediatamente con los hijos de Venna. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Algunos internautas estaban incluso ocupados escribiendo comentarios llamando a Verrell.

Leer también: Venna Melinda dice que no puede ser codicioso y enriquecerte en política



«@Bramastavrl vete a casa hermano, abrazando a su madre … algún día sentirás pena si no ha existido (como si hubiera muerto) … la oportunidad no vendrá dos veces …», dijo el ciudadano.

Sin embargo, Venna Melinda dio aclaraciones apresuradamente. Hizo hincapié en que la carga no estaba dirigida a nadie, sino como una forma de recordatorio para sí mismo.

Leer también: Fuji enfatiza su cercanía con Verrell Bramasta, ¡no la configuración!



«Eh, esto es un gran malentendido. Quiero reflexionar sobre mí mismo que a veces nos gusta olvidar las pequeñas cosas, incluidos nuestros propios padres», explicó Venna en el área de Senayan, South Yakarta.

Venna admitió que en el pasado también estaba demasiado ocupada con una carrera para que le faltara tiempo para la familia.

«Sí, yo mismo, cuando estaba ocupado en la telenovela, en el DPR, tal vez olvidé tomarse el tiempo. Así que me gusta publicar cosas que se conviertan en un recordatorio para mí. Espero que también sea un recordatorio para las personas», dijo.

Aunque el público lo malinterpretó, Venna enfatizó que sus dos hijos permanecieron relajados al reaccionar a él.

«Tampoco lo esperaba. Estamos publicando nada. Verrell y Athalla siguen enfocados en su trabajo respectivo», dijo.