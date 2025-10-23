A un año de la administración Prabowo-Gibran, este programa se encuentra entre los 3 primeros en recibir apoyo público

Jacarta – Un año de gobierno Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, hay varios de ellos. programa La prioridad está en los tres programas más discutidos por el público.

La última investigación de Indonesia Social Insight (IDSIGHT) señaló que hasta el 51,3 por ciento del público calificó positivamente el programa. MBGmostrando la innegable magnitud del apoyo público. Así lo reveló el director de Comunicaciones de IDSIGHT, John Santosa.

«Clasificado entre los 3 primeros en la evaluación del programa prioritario Prabowo-Gibran, el público insta a evaluar y mejorar el programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG)», dijo John en Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.

En la misma investigación, el programa Escuela Popular ocupó la primera posición con una valoración positiva del 62,4 por ciento, seguido de los Controles de Salud Gratuitos (CKG) con un 58,7 por ciento. Las Escuelas Populares están dirigidas a niños de familias desfavorecidas y se dice que desempeñan un papel importante a la hora de romper la cadena de la pobreza.

Desde su lanzamiento en julio de 2025, han funcionado 165 Escuelas Populares con un total de más de 16 mil estudiantes. Mientras tanto, el programa de control médico gratuito llegó a 41,8 millones de beneficiarios y estuvo acompañado por la construcción de 22 nuevos hospitales de la meta de 32 hospitales para fin de año. Este programa también incluye el objetivo de reducir los casos de tuberculosis, que aún son elevados en Indonesia.

Varios otros programas superiores que están en el radar público incluyen la Escuela Insignia Garuda (48,8 por ciento), la autosuficiencia alimentaria, energética y hídrica (45,3 por ciento) y la construcción de 3 millones de casas a través del plan FLPP (42,8 por ciento). Mientras tanto, el programa Cooperativa Pueblo Rojo y Blanco (Kopdes) recibió una evaluación positiva del 37,2 por ciento.

Esta investigación se llevó a cabo analizando las respuestas públicas al contenido de las redes sociales del presidente, el vicepresidente y los ministros en Instagram, X (Twitter), página de Facebook y TikTok, del 24 de septiembre al 3 de octubre de 2025.

Según el informe Indonesian Digital Data de 2024, estas cuatro plataformas son las redes sociales con más usuarios en el país. Se cree que la combinación de datos multiplataforma produce una imagen más objetiva de la opinión pública.