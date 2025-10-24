A un año de gobierno, los observadores destacan que la brecha de comunicación entre el presidente Prabowo y los ministros es demasiado grande

Jacarta – El analista de comunicación política, Hendri Satrio (Hensa), afirmó que existe una brecha bastante grande entre la visión del presidente y su implementación por parte de sus ministros.

Esta brecha es uno de los principales factores que influyen en la eficacia. gobierno.

Así lo transmitió Hensa destacando un año de gobierno bajo el liderazgo del Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto.

«Entonces, este año, el mayor problema de Pak Prabowo es brecha que es bastante largo entre él y ministro-ministro. «Así que la brecha es realmente larga», dijo Hensa en su declaración del viernes 24 de octubre de 2025.

Cree que Prabowo tiene una gran visión para hacer avanzar a Indonesia, como se reflejó en su discurso de toma de posesión, que abordó la desigualdad social.

Sin embargo, esta visión aún no está en consonancia con la actuación de sus ministros. Vio que sólo unas pocas figuras como Sjafrie Sjamsoeddin, Sufmi Dasco Ahmad, o otras más jóvenes como Sugiono, Teddy Indra Wijaya, Angga Raka Prabowo, Prasetyo Hadi y Sudaryono eran consideradas capaces de establecer una comunicación efectiva con el presidente.

«Aparte de las personas que han estado en su círculo durante mucho tiempo, parece que Prabowo no alinea fácilmente su visión y misión con los miembros del gabinete de otros partidos, tal vez incluso tienen miedo de que estos ministros hablen con Prabowo sólo para preguntarle sobre el significado de su programa y demás», dijo.

Uno de los impactos de esta falta de alineación es una comunicación de políticas menos coordinada. Hensa vio que muchas políticas aún no eran definitivas, pero fueron anunciadas y rechazadas, lo que, según dijo, causó confusión en el público.

«El impacto de esta brecha es de comunicación, hemos visto por nosotros mismos que muchas de las políticas que no han sido confirmadas han sido anunciadas y luego canceladas, como el caso de los 3 kg de gasolina, combustible que se debe importar de Pertamina, estas son solo algunas y hay muchas más», dijo.

Hensa también valoró que en el primer año de su administración, Prabowo reconociera esta armonía e hiciera una serie de mejoras.

Consideró que asignar al ministro de Estado, Prasetyo Hadi, como portavoz del palacio, así como formar una Agencia de Comunicaciones del Gobierno, era un esfuerzo para mejorar la coordinación y la comunicación en el gobierno.

«Al final, es necesario mejorar muchas cosas, pero en mi opinión este año el período de luna de miel debería haber terminado y el señor Prabowo lo está mejorando poco a poco, lo aprecio plenamente», afirmó.