A través del tejido moderno y la exposición BRI, Kriti by Lusy explora el potencial de la wastra indonesia en los mercados internacionales

VIVA – Indonesia es conocida como la tierra de las mil telas, con una variedad de artesanías como el batik, songket, lurik y sasirangan que están llenas de significado y valor cultural.

Sin embargo, en medio del desarrollo de los estilos de vida modernos, el wastra a menudo se percibe como menos práctico de usar en las actividades diarias. Como resultado, la necesidad de diseños más relevantes y adaptables es lo que impulsó el nacimiento de Kriti by Lusy.

Fundada por Lusy Rachmat en 2017, esta mipyme de moda de Bogor presenta una variedad de colecciones de ropa para mujeres, que van desde blusas, pantalones, faldas, túnicas hasta chalecos, combinando tejidos y lurik como elementos principales. Se eligieron estos dos materiales porque tienen un carácter de diseño atemporal, por lo que son fáciles de mezclar y combinar y son más aceptados por personas de distintas generaciones.

«La idea de Kriti de Lusy surgió porque en ese momento me reunía a menudo con amigas y se quejaban de tener materiales tejidos, pero no sabían cómo usarlos, así que tuve la idea de telas tejidas que pudieran diseñarse en prendas mixtas con tejido estriado», dijo Lusy.

Además, explicó que el proceso de producción fue parte importante del personaje Kriti de Lusy. Lusy quiere que cada trabajo producido no sólo sea de alta calidad, sino que también brinde beneficios al medio ambiente.

Debido a esto, involucró a sastres locales en el lugar donde vivía y trabajó directamente con artesanos tejedores para garantizar que se mantuviera cada detalle del material. De hecho, Lusy limita las cantidades de producción para que cada diseño tenga un valor exclusivo. Con este patrón de trabajo, la capacidad de producción se sitúa actualmente en el rango de 100 a 200 piezas por mes.

«Además de mantener constantemente la calidad del producto, en mi opinión, el viaje de Kriti by Lusy también está creciendo gracias a su incorporación a Rumah BUMN. BRI en 2018. A través de este ecosistema de empoderamiento, puedo acceder fácilmente a las instalaciones de capacitación y marketing del programa Growpreneur byBRI, lo que realmente me ayuda a organizar mi estrategia comercial», explicó.

Lusy tiene cada vez más confianza en ampliar su alcance en el mercado. Dijo que varias instalaciones de asistencia de BRI le abrieron oportunidades para presentar productos directamente a una gama más amplia de compradores potenciales.