A través del brillante programa de empoderamiento de empoderamiento de jóvenes empresarios, Bri alienta a las MIPYME culinarias a fortalecer la marca al mercado global

VIVA – Más de cinco décadas, el negocio familiar en el campo culinario mantiene constantemente el sabor auténtico de Padang. Pionero desde 1969, el negocio del hogar ha sobrevivido a través de las generaciones y está creciendo a través del apoyo del empoderamiento de Bri.

A partir de la cocina simple que pertenece a la familia de Herry Kurniadi, este viaje de negocios entró en una nueva fase en 2009. Después de graduarse de la Universidad Agrícola Bogor (IPB), Herry, que es la tercera generación, que ve grandes oportunidades para llevar el negocio de su familia a pasar a clase para responder a las necesidades del mercado en general.

«Cuando me gradué de la universidad en 2009, vi oportunidades comerciales de la modernización y la aplicación de la tecnología alimentaria en el negocio de alimentos familiares de Padang que todavía se estaba produciendo tradicionalmente.

Armado con una receta familiar que ha sido heredada a través de las generaciones, Herry lanzó la marca DBFoods con el primer producto de Balado Jerky en un paquete de bolsa de vacío. Este producto está equipado con un certificado halal y tiene una larga vida útil, por lo que es práctico llevar viajes, enviado por toda Indonesia, incluso tomó una decisión para que los peregrinos y Umrah sean llevados a Tierra Santa.

Sin detenerse allí, DBFoods también continúa innovando para que Padang Culinary sigue siendo relevante para las necesidades de las personas de hoy. A través de la investigación y el desarrollo (I + D), la primera variante de las variantes de baja grasa de Balado y Rendang en Indonesia es baja en Indonesia, colesterol y sal. Además, los DBFoods también se empaquetan individualmente, prácticamente e higiénicamente, y se pueden consumir inmediatamente sin la necesidad de calentarse, y duradero hasta 6 meses fuera del refrigerador incluso sin conservantes.

Gracias a esta innovación, DBFoods logró expandir el alcance del mercado. En la actualidad, toda la producción todavía se centra en Padang con el apoyo de 20 empleados. Sin embargo, los productos DBFoods se han distribuido a varias ciudades como Padang, Yakarta y Surabaya, así como en los mercados internacionales penetrantes en Singapur y Malasia.

«En la actualidad, DBFoods produce alrededor de 140,000 paquetes de paquetes de Balado y Rendang Jerky por año, con un precio de Rp30,000 por paquete. La facturación de DBFoods es actualmente alrededor de Rp4.2 mil millones por año o alrededor de Rp350 millones por mes», dijo Herry.