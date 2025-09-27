A través de Warkop DKV 2025, los estudiantes de UTB mostraron el trabajo de innovación en la realidad de la vida

Yakarta, Viva – Estudiante del Departamento de Diseño de Comunicación Visual (DKV) Universidad Tecnológica de Bandung (UTB) sostenido exhibición Anual titulado Un foro para la apreciación de los diversos DKV 2025 de Warkop Warkop (Warkop).

La exposición que se convirtió en una sala de apreciación para que los estudiantes muestren un viaje creativo y trabajos que reflejan el proceso de aprendizaje, las reflexiones intelectuales a este logro académico tuvieron lugar del 23 al 27 de septiembre de 2025.

Warkop DKV de este año presenta dos series principales, a saber, flashbacks y exhibiciones finales de proyectos. En una sesión de flashback, se mostraron 124 obras de estudiantes en el semestre 1-6, que van desde el guión, nirmana, fotografía, ilustración, videografía, obras experimentales que reflejaron la dinámica de la exploración visual de los estudiantes que fueron las tareas diarias de todo el curso.

Mientras tanto, la exposición final del proyecto presenta 78 trabajos de estudiantes de último año con nuevas ideas, que incluyen medios promocionales, campañas sociales, medios educativos, identidad visual, diseño ambiental.

En general, más de 160 estudiantes participaron directamente en esta exposición, convirtiéndose en evidencia clara del entusiasmo de la comunidad académica de DKV UTB al interpretar el diseño no solo las habilidades técnicas, sino también un medio para pensar, trabajar y dar sentido a la comunidad.

Más que una simple exposición de obras, Warkop DKV 2025 presenta una larga narración de viaje para comprender el diseño de la comunicación visual como un lenguaje que vive en la comunidad.

No pocos de los trabajos en exhibición plantean problemas sociales, culturales, ambientales, a la educación, a fin de proporcionar mensajes relevantes, hacer que el público consciente, incluso alenten los cambios de actitud.

A través del diseño, los estudiantes de UTB prueban que el trabajo visual no solo presenta la estética, sino que también puede ser un medio de comunicación fuerte, instalaciones de defensa y soluciones creativas para problemas reales.

Esta exposición también refleja el importante papel del departamento de diseño de comunicación visual de UTB que continúa alentando a los estudiantes a convertirse en diseñadores jóvenes competentes y relevantes.

El Departamento de DKV de UTB proporciona a los estudiantes habilidades técnicas, comprensión conceptual y habilidades de resolución de problemas que se combinan con la conciencia del contexto sociocultural. El plan de estudios adaptativo, la colaboración con la industria, así como el espacio de expresión a través de exposiciones como Warkop DKV es parte de una estrategia para preparar a los graduados que pueden competir y contribuir significativamente en el mundo creativo.

Canciller adjunto de aprendizaje y asuntos estudiantiles UTB, Dra. Rina Indrayani, SE, MM expresó su aprecio por la implementación de esta actividad.

«Warkop DKV no es solo una exposición de trabajo, sino también un reflejo de un largo viaje de aprendizaje, creatividad y preocupación de la Universidad Tecnológica de Bandung a la realidad social.

«Nuestra esperanza, el espíritu de trabajo continuará manteniéndose y se convierte en una disposición valiosa para que los estudiantes van más allá en la industria creativa. Además, cada trabajo nacido de este campus será parte de un cambio positivo para la comunidad y transportando el nombre de la Universidad de Tecnología Bandung es cada vez más conocido como un campus que da a luz a innovadores y pensadores creativos para el futuro de la nación», continuó.

Con la presencia de Warkop DKV 2025, los estudiantes de DKV UTB no solo muestran estética visual, sino también ideas, soluciones y innovación que esta enraizado de Realidad de la vida.

Esta exposición es al mismo tiempo una afirmación de que cada trabajo es un historial de viaje intelectual y emocional que puede abrir un espacio de discusión, proporcionar inspiración y presentar un impacto real en la comunidad y el desarrollo de diseños de comunicación visual en Indonesia.