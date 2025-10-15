A través de Public Expose, PT Timah revela el desempeño y la estrategia de la empresa para el futuro

Jacarta – PT Timá Tbk (TINS) reveló los resultados actuación Reciente, la perspectiva de un esfuerzo por dar pasos estrategia que se está implementando frente a la dinámica industrial.

Lea también: JCI cerró la corrección de hoy, verifique 3 acciones en la cima de las principales ganancias



Esta apertura se transmitió a través de una Exposición Pública Incidental que se llevó a cabo en línea el miércoles 15 de octubre de 2025. Esta exposición pública se llevó a cabo para fortalecer la transparencia para el público y las partes interesadas. existencias.

Esta exposición pública incidental es parte del compromiso de TINS ​​de cumplir con las disposiciones de la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) manteniendo la confianza. inversor mediante la entrega de información veraz, relevante y oportuna.

Lea también: La sesión I de IHSG se debilitó un 0,39 por ciento, 3 acciones poderosas en el ranking de principales ganadores



La Directora de Finanzas y Gestión de Riesgos de PT TIMAH Tbk, Fina Eliani, acompañada por el Secretario Corporativo Jefe de División de PT TIMAH Tbk, Rendi Kurniawan, explicó directamente los resultados del desempeño operativo y financiero, el compromiso con los ESG de la Compañía, el movimiento de las acciones de TINS ​​y una visión general de la necesidad global de productos básicos de estaño.

También se explican una serie de estrategias que se están implementando actualmente para fortalecer los fundamentos comerciales y el desempeño de la empresa.

Lea también: Tras caer por debajo del nivel de 8.000, IHSG cerró con una caída de casi el 2 por ciento después de que Purbaya anunciara un déficit en el presupuesto estatal.



«La estrategia para aumentar las operaciones y la producción que implementará la compañía incluye aumentar los recursos y reservas de estaño orgánico e inorgánico, optimizar la extracción y el procesamiento primario de estaño y mejorar la gobernanza de las asociaciones mineras», dijo Fina en su comunicado del miércoles 15 de octubre de 2025.

«Optimizar la producción acelerando la apertura de nuevas ubicaciones, desarrollando monasite-REE, aumentando los ingresos consolidados (aumentando el rendimiento de las filiales) y aumentando los volúmenes de producción y ventas de soldadura de estaño, productos químicos de estaño, níquel, carbón y arena de cuarzo», continuó.

Además, Fina también expresó su agradecimiento a los inversores, inversores potenciales, analistas y medios de comunicación que siguen siguiendo el desempeño de la empresa.

Fina es optimista de que, fortaleciendo los fundamentos de la empresa y con el pleno apoyo del Gobierno, PT TIMAH Tbk pueda alcanzar los objetivos de desempeño que se han determinado este año.

«La administración expresa su agradecimiento a los accionistas, inversionistas, inversionistas potenciales y analistas por su confianza, la compañía continuará manteniendo la confianza brindada y continuará esforzándose por brindar rendimientos y contribuciones óptimos para los accionistas, la sociedad, la Nación y el Estado. Somos optimistas de que con el fortalecimiento fundamental y el pleno apoyo del Gobierno podremos alcanzar los objetivos predeterminados», enfatizó.