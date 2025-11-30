A través de Memoir, la banda captura recuerdos que trascienden el tiempo

VIVA – A banda recién nombrado Temporario que ofrece diferentes colores parece animar la industria musical. Este recién llegado al mundo de la música alternativa indonesia tiene una idea que surge de su experiencia personal: los momentos fugaces a menudo se convierten en los recuerdos más duraderos.

Esta banda de Yakarta, liderada por Alif (voz), Theo (guitarra), Isa (bajo) y Gali (batería), inició su andadura a través del sencillo debut titulado “Memoir”. No es una canción de amor cualquiera, ni una historia cliché de desamor. «Memoir» es una forma de homenaje a alguien que falleció, pero cuyas huellas aún se sienten en la vida que continúa. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Según Theo, quien escribió la canción, la esencia de esta canción es una celebración de recuerdos eternos.

«A veces sólo entendemos el significado de alguien cuando ya no está allí. ‘Memoir’ es nuestra forma de celebrar la presencia que permanece, incluso después de partir», dijo Theo, guitarrista y compositor de Memoir.

Desde su proceso creativo, la banda también muestra un enfoque poco convencional. No están atados a un solo estudio o escena. Los arreglos se hicieron en Studio 12 Rawamangun, los instrumentos se grabaron en MangoTree Studio, mientras que las voces se realizaron en la habitación privada de Alif en Jatibening. Esta decisión no fue por estética, sino para mantener la honestidad del gusto.

Gali, el baterista, explicó que muchos de los elementos de la batería fueron grabados orgánicamente para que la energía cruda pudiera escucharse tal como es. Afirmó que el ritmo no es sólo un acompañamiento, sino parte de la historia misma.

«Grabamos muchos detalles de batería de forma orgánica para capturar un sentimiento crudo y natural. Queríamos que el ritmo no sólo acompañara, sino que también contara una historia», dijo Gali.

Mientras tanto, Alif añadió que la espontaneidad en el proceso de grabación era la clave para mantener intactas las emociones. Como resultado, los oyentes encontrarán un paisaje sonoro suave pero lleno de espacio para la contemplación, una mezcla de pop melódico, un toque de ambient, un toque de indie rock y sin exagerar la experimentación.

«Queremos mantener la espontaneidad y la emoción cruda de cada toma. Por lo tanto, hacemos gran parte del proceso en una sala privada para mantener el sentimiento central de la canción», dijo.