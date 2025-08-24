VIVA – Desde una moda en el período de la pandemia, el arco balinés se ha convertido en una marca de moda sostenible que combina la belleza del arte tradicional indonesio con un toque colorido de colorido y lo ha comercializado a Australia con los Países Bajos. A través de sus obras únicas, este negocio de moda local no solo presenta productos únicos, sino que también puede empoderar.

Leer también: El secuestrador de Bri Kacab resultó ser un cobrador de deudas, su esposa había recibido un misterioso dinero de IDR 8 millones



El arco de Bali nació en 2020 cuando su fundadora, DeFria Kirana, tomó la iniciativa de hacer una chaqueta que se puede usar en el medio de Pandemi Covid-19. El producto está diseñado no solo elegante, sino también cómodo, y es capaz de aportar entusiasmo positivo en medio de condolencias en ese momento.

«Cada patrón de nuestro propio dibujo, levantando el tema del archipiélago al continuar presentando consistentemente un touter de ojos brillantes que segmonan. Por cierto, como desarrollo de negocios, además de las chaquetas, hemos producido camisas y exteriores», dijo DeFria.

Leer también: Respuesta al desastre del terremoto POSO, a Bri se preocupa por distribuir asistencia para las víctimas afectadas



Además, como graduada de TI, Defria Kirana, de hecho, continúa atascando su cerebro para poder agregar valor al producto a los clientes. De allí nació el concepto de ‘ropa puede hablar’, que distingue su trabajo de otros productos de moda. Donde, en 2021, hizo una escala al agregar tecnología de realidad aumentada (AR).

Leer también: ¡Reveló! El secreto detrás de la muerte de Kacab Bri, la policía explicó los resultados de una sorprendente post mortem



«Con AR, cuando la ropa fue escaneada, apareció un video que se convirtió en una narración media para contar Indonesia», dijo DeFria.

Curiosamente, su amor por la tecnología va de la mano con preocupación por el medio ambiente. Defria dijo que, si en el pasado, el arco balinés todavía usaba mucho poliéster, ahora lentamente eligió materiales más sostenibles, incluida la tela orgánica, por lo que cada trabajo no solo es hermoso de usar, sino también amigable para la tierra.

No solo eso, el espíritu de sostenibilidad social también alentó a DeFria a dar sentido a las personas que lo rodean. También involucró a mujeres en Jimbaran y a las áreas circundantes, desde el proceso de producción, el marketing, hasta el desarrollo comunitario. Desde aquí, el arco de Bali creció, no solo una marca de moda, sino una sala de empoderamiento.

Por otro lado, el arco de Bali también continúa abriendo más acceso para introducir obras en el escenario nacional. De hecho, esta marca había probado suerte a través del programa Brillante joven emprendedor 2023 y ganó el primer campeón de la esperanza gracias a la innovación de productos y la excelencia comercial. Ver este potencial, Bri También continuó su apoyo a través de la UMKM Expo (RT), que dio un escenario más grande para que el arco de Bali llegue a un público más amplio.

Ahora, el producto de arco de Bali ha estado presente en el mercado y se comercializa en varias ciudades de Indonesia. Además, esta marca también logró penetrar en los mercados japoneses, australianos y holandeses con una venta promedio de más de 100 productos por mes.

Defria Kirana admitió, el viaje del arco de Bali aún era largo. Sin embargo, con un diseño completo de significado, un toque de tecnología innovadora y el espíritu del empoderamiento de las mujeres, el arco balinés está listo para ir más allá, desde Jimbaran hasta el escenario mundial.

En una ocasión separada, la secretaria corporativa de BRI, Agustya Hendy Bernadi, dijo que Bri continuó comprometiéndose para apoyar el crecimiento de las MIPYME al igual que DeFria Kirana.

«Vemos que las MIPYME como Balinese tienen un gran potencial para crecer y tener un impacto en la comunidad. BRI se compromete a apoyarlos para continuar ascendiendo a la clase a través de la expansión del acceso al mercado de la tutoría», concluyó Hendy.