A través de la codificación y la robótica, el gobierno produce 64 millones de generaciones jóvenes resilientes

Jacarta – El diputado adjunto de Desarrollo Juvenil para Empresas y Entidades Privadas del Ministerio de Juventud y Deportes (Kemenpora) Muhammad Adsan evaluó la competencia codificación Y robótica puede aumentar el índice de capacidad de los jóvenes para que puedan participar a nivel nacional e internacional.

«Actualmente hay más de 64 millones de jóvenes de entre 16 y 30 años que tienen un gran potencial para el progreso de la nación. A través de la Semana de la Creatividad Juvenil, podemos ver cuán extraordinaria es la capacidad de los jóvenes indonesios para innovar y competir a nivel mundial», dijo en Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Según Adsan, es necesario realizar competiciones de codificación y robótica como parte de los esfuerzos para fomentar las habilidades STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas) entre niños y adolescentes.

El jefe de la Sección PAUD del Departamento de Educación de DKI Yakarta, Dwi Harmelia, acogió positivamente el concurso, que se consideró en consonancia con la dirección de la política educativa nacional que también está desarrollando el aprendizaje de codificación y robótica para los estudiantes de las escuelas.

«El gobierno, a través del Ministerio de Educación Primaria y Secundaria, también está desarrollando el aprendizaje de codificación y robótica para estudiantes de toda Indonesia. Se espera que este esfuerzo haga crecer una generación que no sólo sea académicamente inteligente, sino también creativa, innovadora y lista para competir en la era digital», explicó.

Para su información, el concurso de codificación y robótica realizado por Codero Education forma parte del Concurso Nacional Codero 2025. El concurso presenta siete categorías principales, a saber, Speed ​​​​Building, Coding Scratch, Roblox, Arduino, Robot Challenge, Coloring y Mascot Design.

Cada categoría está diseñada para perfeccionar las habilidades técnicas y al mismo tiempo fomentar la creatividad de los participantes, desde el ensamblaje de componentes electrónicos y las habilidades de programación visual hasta el diseño de mundos virtuales.