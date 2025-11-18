¡A través de juegos en línea, los niños quedan atrapados por redes terroristas! La policía revela el método

Jacarta – Una nueva forma de hacer networking terrorista en el reclutamiento de niños fue revelada por el Destacamento Especial Antiterrorista 88 de la Policía Nacional. En esta ocasión, el patrón de reclutamiento se llevó a cabo a través de juego en líneaaprovechando las funciones de comunicación del juego.

La portavoz de Densus 88, la subcomisaria de policía Mayndra Eka Wardhana, explicó que los perpetradores comenzaron su acercamiento a partir de interacciones casuales en juegos en línea, antes de llevar a los niños a una sala de comunicación más cerrada.

«Hay varias actividades que nuestros niños hacen, jugar juegos en línea. Bueno, también tienen instalaciones de comunicación por chat allí», dijo Mayndra en la Jefatura de Policía, el martes 18 de noviembre de 2025.



Portavoz de la policía antiterrorista Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana

Una vez que la interacción se considera suficiente, el reclutador indica a la víctima que se una a un grupo privado en una aplicación de mensajería cifrada. Fue en esta sala cerrada donde se comenzó a realizar de forma sistemática el proceso de adoctrinamiento.

«Luego se dirige a un grupo más privado, un grupo más pequeño, administrado por este administrador. Ahí es donde se llevan a cabo los procesos de adoctrinamiento», dijo.

El jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, general de brigada de policía Trunoyudo Wisnu Andiko, dijo que la red terrorista utiliza contenidos digitales para atraer a los niños. La propaganda está presentada en una forma muy cercana a la vida cotidiana de los adolescentes.

«La propaganda se difunde mediante vídeos cortos, animaciones, memes y música que están presentados de forma atractiva para generar cercanía emocional y despertar interés ideológico», dijo Trunoyudo.

Anteriormente se informó que el Densus 88 Antiterrorista de la Policía Nacional logró descubrir una red terrorista que apuntaba a niños mediante la difusión de ideología. radicalismo.

Al menos cinco sospechosos adultos fueron arrestados en una operación conjunta que tuvo lugar desde diciembre de 2024 hasta el lunes 17 de noviembre de 2025. Así lo reveló el jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, general de brigada de policía Trunoyudo Wisnu Andiko.

Utilizan los medios digitales como medio para reclutar niños y estudiantes. Los cinco utilizaron plataformas abiertas como Facebook, Instagram y juegos en línea para atraer objetivos, antes de contactarlos personalmente a través de WhatsApp o Telegram.

«En los arrestos anteriores, 3 personas fueron arrestadas por diferentes casos. Y en el grupo de redes sociales, 5 adultos fueron arrestados», dijo, el martes 18 de noviembre de 2025.