A Toys ‘R’ Us le encantó ‘Roofman’ y Channing Tatum le devolvió el favor

La mayoría podría estremecerse al combinar una marca familiar saludable con un thriller de fugitivos con clasificación R. Toys “R” Us Studios, sin embargo, no vio más que ventajas en “techador.”

La película, un relato real de un fugitivo de prisión escondido en una gran tienda de Carolina del Norte (adivinen cuál), no fue lo que kim miller ser llamaría “el más positivo [or] historia familiar”. Sin embargo, la presidenta de Toys “R” Us Studios no se dejó intimidar por la perspectiva de un largometraje destacado, sin importar el tono, y se volvió aún más entusiasta una vez que sus ofertas de promoción cruzada a Paramount regresaron con un cortés no, gracias.

«Fuimos a las redes sociales y lanzamos lo que en broma llamamos una campaña de acoso», bromeó Olko durante su apertura. MipJunior discurso de apertura del sábado. La estrategia tenía dos objetivos: hacer que los estudios prestaran atención y asegurarles a los consumidores que The Roofman en realidad no podría esconderse en una tienda moderna. La táctica dio sus frutos y culminó en un evento en las redes sociales donde Channing Tatum respondió preguntas en vivo en Instagram desde un Toys “R” Us real.

«Estábamos muy emocionados», dijo Olko. «La promoción que estamos obteniendo es increíble».

La estrategia reflejó el estilo del showman que Olko aporta a su papel como CMO de Toys “R” Us. Ella perfeccionó esas habilidades durante más de una década como alta ejecutiva en Martha Stewart Viviendo Omnimediasupervisando uno de los reinicios más sorprendentes de los medios modernos: transformar al empresario nacional en una improbable chica de portada de Sports Illustrated y un complemento afable para Snoop Dogg. Desde 2021, Olko ha tratado de hacer lo mismo con una marca minorista ahora bajo el ala de WHP Global.

Sin dar ninguna noticia importante, aunque sí reveló que la función de acción en vivo del estudio Ya tiene un escritor no revelado y una estrella internacional adjunta: Olko usó su discurso de apertura para destacar el relanzamiento mediático de la compañía. Al presentar el nuevo eslogan, “Mismo método, nuevo método”, explicó cómo Toys “R” Us planea transformar décadas de buena voluntad (“cada milenio era un niño de Toys ‘R’ Us”, señaló) en una estrategia de medios y licencias ágil y moderna, centrada, por supuesto, en torno a una mascota de la marca con un famoso cuello largo.

“Pensé que era realmente una suerte que ahora tuviera una jirafa que no hablaba”, se rió. «Después de trabajar para una celebridad importante, fue agradable tener un momento de silencio».

Desde entonces, Toys “R” Us ha creado una nueva historia de fondo para su mascota, dándole una edad exacta (“Estudié mucho y [found that] Elmo tiene tres años y medio. Así que pensé que si Elmo podría tener tres años, entonces Geoffrey podría tener nueve y medio”) y un cumpleaños preciso que los socios podrían aprovechar para una bonanza minorista cada 17 de octubre. Ahora, el objetivo principal de Olko es darle a Geoffrey la presencia mediática que se merece, consiguiendo 1,1 millones de seguidores en TikTok y labrándose su propio lugar en el horizonte de Manhattan para el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s.

El estudio continuará su impulso digital con nuevos episodios de la serie de YouTube “Geoffrey Vision”, mientras se asocia con Nickelodeon para reformatear el contenido de la serie de viajes “Geoffrey’s World Tour” en un programa de juegos interactivo. Olko también defendió el uso pionero de la IA por parte de la compañía, asociándose con OpenAI en la primera película de marca creada por Sora, que se estrenó en Cannes Lions el año pasado.

«Eso realmente inició una gran conversación sobre si esto era bueno para el contenido o no», dijo Olko. «Toys ‘R’ Us Studios no se está convirtiendo en un estudio de inteligencia artificial, pero definitivamente lo tenemos en nuestra caja de herramientas».