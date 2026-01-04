¡A sólo un paso de distancia! Marc Márquez amenaza el récord legendario de Valentino Rossi en MotoGP 2026

VIVA – Estación Moto GP 2026 tiene el potencial de ser uno de los capítulos más históricos de su carrera. Marc Márquez. El piloto español sólo necesita una victoria más para alcanzar los 100 triunfos en grandes premios a lo largo de su carrera profesional, estando a tres triunfos del récord de más victorias en la era MotoGP que ostenta actualmente. valentino rossi.

Lea también: Más popular: autos Suzuki baratos 2026, motocicleta Rossi-Márquez confiscada por el FBI y desafíos de exportación de RI



Márquez cerró la temporada anterior con un récord casi perfecto. En el Gran Premio de San Marino, el 14 de septiembre, consiguió su 73.ª victoria en la categoría de MotoGP y la 99.ª de su carrera en todas las categorías. En ese momento, todavía quedaban seis series en el calendario y la oportunidad de superar las 100 estaba muy abierta.

No sólo eso. Márquez también está en camino de superar a Rossi como el piloto con más victorias en la era de MotoGP que comenzó en 2002. El propio Rossi registró su victoria número 76 en MotoGP en el GP de Holanda de 2017, cuando venció a Danilo Petrucci por una diferencia de tiempo muy estrecha.

Lea también: Motos usadas de Valentino Rossi y Marc Márquez confiscadas por el FBI



Sin embargo, el camino de Márquez hacia la historia se vio detenido. Después de conseguir su séptimo título mundial en la categoría reina y su noveno título mundial en general en Japón, Márquez tuvo que enfrentarse a la mala suerte.



El piloto de Ducati Lenovo, Marc Márquez Foto : ANTARAFOTO/Aditya Pradana Putra/YU

Lea también: Jorge Martín, campeón del mundo el año pasado, se hundió en una temporada llena de lesiones con Aprilia.



El incidente con Marco Bezzecchi en la salida de la carrera del GP de Indonesia en Mandalika le dejó con una lesión en el hombro derecho de la que no se había recuperado del todo.

Esta lesión le obligó a estar de baja hasta el final de la temporada 2025. Se perdieron las últimas cuatro series, retrasando la gran misión de conseguir su victoria número 100 y reducir la brecha con el récord de Rossi.

Las oportunidades están abiertas desde el inicio de la temporada

Al entrar en la temporada 2026, la oportunidad de Márquez de cumplir esta ambición vuelve a estar abierta. Si nos fijamos en su actuación la temporada pasada, ni siquiera tuvo que esperar mucho. Márquez ganó inmediatamente en la serie inaugural en Tailandia, marcando su primera victoria como piloto del equipo Ducati de fábrica.

El Circuito de Buriram es conocido como una pista que se adapta al estilo de carrera de Márquez. Estas condiciones hacen del GP de Tailandia la primera y muy realista oportunidad de lograr la victoria número 100 de su carrera.

Si este objetivo no se logra en Buriram, las series de principios de temporada aún presentan una gran oportunidad. MotoGP continuará su calendario en Brasil, precisamente en el Circuito de Goiania, que ha sido renovado y nunca ha sido utilizado en la era MotoGP. Las pistas nuevas con características de agarre que aún no son completamente legibles son a menudo el terreno favorito de Márquez, quien se sabe que se adapta rápidamente a condiciones que no son ideales.