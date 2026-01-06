A sólo 10 días de paz, Tailandia acusa a Camboya de violar el alto el fuego

Bangkok, LARGA VIDA – Tailandia acusar Camboya violar alto el fuego que había estado sucediendo durante 10 días después de un incidente de tráfico borde el martes 6 de enero de 2026, hiriendo a un soldado tailandés. Sin embargo, la parte camboyana negó estas acusaciones y calificó la explosión como un accidente interno.

Lanzando CESOEl martes 6 de enero de 2026, el ejército tailandés dijo que las tropas camboyanas dispararon morteros contra el área de la provincia de Ubon Ratchathani el martes por la mañana, lo que provocó que un soldado tailandés resultara herido por metralla.

El incidente fue considerado una violación del alto el fuego acordado por los dos países el 27 de diciembre.

En una declaración de seguimiento, el ejército tailandés dijo que la parte camboyana se había puesto en contacto con unidades militares tailandesas y afirmó que no tenían intención de disparar contra territorio tailandés. Phnom Penh, según Bangkok, afirmó que el incidente se produjo debido a errores operativos del personal camboyano.

Sin embargo, el ejército tailandés advirtió que podría tomar contramedidas si volviera a ocurrir un incidente similar.

Primer Ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul

Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, dijo que dos soldados camboyanos resultaron heridos, uno de ellos en estado grave, como resultado de una explosión en la provincia de Preah Vihear, una región de Camboya que limita con Ubon Ratchathani.

Según Socheata, la explosión se produjo mientras las tropas camboyanas cumplían tareas de regulación y control, cuando de repente explotó un “montón de basura”. No mencionó las acusaciones de Tailandia sobre el fuego de mortero, pero afirmó que se había consultado a los equipos de coordinación fronteriza de los dos países para discutir el incidente.

La explosión se produjo en la zona del Triángulo Esmeralda, una sensible región fronteriza donde se encuentran Tailandia, Camboya y Laos. Esta zona ha sido a menudo un punto álgido de disputas, incluido un incidente en mayo pasado que mató a un soldado camboyano y volvió a provocar tensiones.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo que su gobierno había presentado una protesta formal ante Phnom Penh, afirmando que se había violado el alto el fuego.

«A nivel entre militares, nos han dicho que el incidente fue un accidente, pero estamos buscando una aclaración sobre cómo se asumirá la responsabilidad», dijo Anutin a los periodistas en Bangkok.

También enfatizó que Tailandia tiene capacidad de respuesta si la situación empeora, aunque todavía prioriza la estabilidad regional.