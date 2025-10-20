A Shin Tae-yong le gusta la publicación de la boda de la hija de Erick Thohir, Internautas: ¿Esto significa…?

Jacarta – Última carga del Ministro de Juventud y Deportes, así como del Presidente General PSSI, Erick Thohiren Instagram llamó la atención de los internautas.

Lea también: Se rumorea que Louis van Gaal se unirá a la selección nacional de Indonesia, pero solo quiere entrenar a una selección nacional de alto nivel.



En la carga, Erick compartió los momentos felices de la boda de su hija, la cual fue magnífica y llena de orgullo. Sin embargo, lo que llamó la atención no fueron sólo las fotos de los invitados importantes presentes, sino también un nombre que apareció de repente en la columna de «me gusta»: Shin Tae Yong (ORZUELO).

Sí, se sabe que el técnico de Corea del Sur le dio una nota similar a la subida de Erick Thohir. Esta pequeña acción provocó inmediatamente reacciones encontradas por parte de los internautas indonesios que recientemente han estado ocupados esperando que STY regrese a los entrenamientos. Selección Nacional de Indonesia después del despido de Patrick Kluivert.

Lea también: Más popular: Jeje desmantela a Elkan Baggott, entrenador de AS Trencin sobre Marselino



«Ya me gustó @shintaeyong7777 señor…», escribió un usuario de Instagram.

Lea también: Del Ajax al Manchester United, ¡ésta es la evolución de Louis van Gaal, de quien se rumorea que entrena a la selección nacional de Indonesia!



«Cieee, me gusta el ex entrenador», dijo otro internauta, acompañado de un emoji risueño.

También hubo quienes escribieron en tono esperanzado: «Señor, después de esto, por favor deme una buena noticia… Por ejemplo, el regreso de STY a la Selección Nacional».

No pocas personas también rezaron para que la buena relación entre Erick Thohir y Shin Tae-yong fuera una señal positiva para el fútbol nacional. «Si a STY todavía le importa lo suficiente como para darle me gusta a la foto del Sr. Erick, significa que su relación sigue siendo buena. Esperemos que pronto haya buenas noticias para la Selección Nacional», escribió otro internauta.

Sin embargo, también hubo comentarios críticos sobre el estado actual del fútbol nacional. «Tomen nota: Indonesia siempre fracasará si la entrena un entrenador europeo. Traigan de vuelta a STY, eso es un caballero», dijo un usuario de Instagram que recibió muchas respuestas de acuerdo.

La propia carga de Erick Thohir muestra la atmósfera sagrada y elegante de la procesión nupcial de la princesa. Estuvieron presentes varias figuras importantes, entre ellas funcionarios estatales y figuras del deporte nacional. Aunque inicialmente fue solo una carga familiar, las interacciones de los internautas relacionadas con el tema del Equipo Nacional hicieron que la publicación fuera ampliamente discutida en las redes sociales.

Ahora, los internautas están esperando: ¿el «me gusta» de Shin Tae-yong es solo una forma de cortesía o una señal del regreso inicial del entrenador al equipo de Garuda?