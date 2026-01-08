A Salshabilla Adriani le aconsejan separar sus bienes hasta construir una pensión por acusaciones de tener un marido tacaño

Jacarta – Los internautas están aportando sus opiniones a Salshabilla Adriani separar inmediatamente sus bienes personales de los de su marido, Ibrahim Rishad. Esta sugerencia surgió cuando la declaración de Ibrahim se volvió viral y recientemente se convirtió en el centro de atención del público.

Lea también: Salshabilla Adriani tenía mucha hambre, Ibrahim Risyad solo compró una comida



Anteriormente se sabía que la pareja, que se casó oficialmente en 2024, estaba lejos de tener problemas negativos. Sin embargo, la situación cambió después de que la declaración de Ibrahim Risyad circulara ampliamente en las redes sociales y recibiera diversas reacciones.

En su declaración, Ibrahim reveló que no daría permiso si Salshabilla quisiera actuar plenamente como ama de casa (IRT).

Aunque cree que este papel permite a la esposa centrarse en cuidar la casa y servir a su marido, Ibrahim cree que no es una opción con la que pueda aceptar.

Lea también: Ibrahim Risyad está etiquetado como Bandera Roja, la declaración de Salshabilla Adriani sobre no comprar alimentos se vuelve viral



«No creo que pueda», dijo Ibrahim Risyad en la transmisión de Debi y Marco en YouTube, citando la carga de TikTok @matchaay.s, el jueves 8 de enero de 2026.

Ibrahim argumentó que este deseo no le proporcionaba los mismos beneficios. También cree que el trabajo doméstico se puede transferir a asistentes domésticos, para que Salshabilla no tenga que dejar su trabajo.

Lea también: No permitir que Salshabilla Adriani se convierta en ama de casa, Ibrahim Risyad: si ella también puede obtener ingresos



«Como nosotros, como maridos, siempre haremos lo que nuestras esposas quieran, no creo que tenga sentido», afirmó Ibrahim Risyad.

«No se trata de manzanas con manzanas, ¿sabes? Él se ocupa de la casa, tú puedes cuidarla con tu hermana», subrayó.

Además, Ibrahim enfatizó que él no es el tipo de marido que mima excesivamente a su pareja. Dijo que desde el inicio del matrimonio hubo un mutuo acuerdo en cuanto al compromiso con la vida matrimonial.

Según Ibrahim, tanto él como Salshabilla tienen la determinación de seguir siendo productivos y producir resultados.

Por ello, se espera que cada deseo que surja vaya acompañado de un esfuerzo personal.

«Así que, en mi opinión, si quiere algo, también tiene que intentar conseguirlo», afirmó Ibrahim Risyad.

Esta declaración provocó una fuerte respuesta de varios internautas. No pocas personas piensan que Ibrahim es un marido tacaño. Los internautas destacaron que ganarse la vida es obligación del marido, mientras que ser ama de casa es un derecho de la esposa.

Como forma de anticipación, muchos internautas aconsejaron a Salshabilla que separara inmediatamente sus bienes de los de su marido por razones de seguridad financiera en el futuro si sucedieran cosas indeseables en su hogar.