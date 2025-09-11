A raíz del presunto caso de acoso, el vocalista de Sulthon Kamil Harum Manis fue expulsado del sello discográfico

VIVA – Tras la noticia del presunto acoso de menores, Sulthon Kamilbanda vocalista Algodón de azúcarDebe soportar las grandes consecuencias. Kamil ha sido expulsado oficialmente de los registros, el sello de grabación que lo ha estado protegiendo. Esta firma decisión se tomó después del caso que arrastró el nombre de Sulthon Kamil Viral y estaba en el centro de atención pública.

Este problema se destacó primero en las redes sociales X (anteriormente Twitter), donde una serie de capturas de pantalla de conversación que supuestamente involucraron a Kamil estaban ampliamente distribuidas. La conversación indica la existencia de un escándalo de aseo y una manipulación llevada a cabo por el músico de 25 años contra varias adolescentes. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Sulthon Kamil Vocalista Fragant Sweet

Este caso fue revelado gracias a la carga de una cuenta X con el nombre de usuario @Tewasusaipesta. La cuenta reveló el modus operandi presuntamente utilizado por Kamil para acercarse a la víctima. Según la carga, Kamil supuestamente comenzó su acción al dar una señal de la carga de Tiktok o ver la historia de Instagram para posibles víctimas. Supuestamente, esta táctica se llevó a cabo para que la víctima se sintiera curiosa y finalmente se contactó primero.

En respuesta al escándalo que involucra a uno de los artistas, los registros inmediatamente tomaron medidas rápidas y firmes. A través de su cuenta oficial de Instagram, la etiqueta anunció la terminación de las relaciones cooperativas con Sweet Fragance. Esta decisión se tomó como una forma de apoyo total y solidaridad para las víctimas.

«Los registros informan que la solidaridad y el apoyo a las víctimas en el caso de acoso que involucra a Sulthon Kamil de Harum Manis. Los registros de cargas detuvieron oficialmente todas las relaciones cooperativas con la persona en cuestión», escribió Lamunai Records.

También enfatizaron que todas las obligaciones contractuales se han completado. «Hemos asegurado que todas las obligaciones relacionadas con el contrato de cooperación entre los registros de Lamunai y la dulce fragancia se hayan completado y completado de acuerdo con las regulaciones aplicables. Con esta decisión, la fragancia dulce ya no es parte de los registros», continuó la declaración oficial.