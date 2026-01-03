¿A quién podrían enfrentarse en los Playoffs?

El Osos de chicago están en la postemporada y han ganado la división AFC Norte por primera vez desde la temporada de debut del ex entrenador Matt Nagy en 2018.

Después de perder un emocionante clásico de ida y vuelta el domingo por la noche contra el 49ers de San Francisco En la semana 17, el puesto número 1, y el descanso automático de la primera ronda que lo acompaña, están fuera de su alcance.

Sin embargo, el equipo aún puede quedar segundo o tercero en la conferencia NFC, dependiendo del resultado de la Semana 18.

Aquí cómo los diferentes resultados del domingo determinarán los posibles oponentes de los Bears para la Ronda de Comodines el siguiente fin de semana.

¿A quién recibirán los Bears en la ronda de comodines?

Hay tres posibles equipos que Chicago puede enfrentar en la segunda semana de enero, como entrenador en jefe, Ben Johnson y quarterback, Caleb WilliamsBusquen juntos la primera victoria de su carrera en los playoffs.

Si los Bears ganan el domingo o pierden junto con los Águilas de Filadelfia también perdiendo ante el Comandantes de WashingtonChicago se lleva el puesto número 2. En ese escenario, sólo hay un equipo al que pueden enfrentar; enemigos divisionales, el Empacadores de Green Bayquienes han asegurado el puesto número 7 pero no tienen camino para asegurar la posición número 5 o 6 en la NFC.

Si los Bears pierden y los Eagles ganan, hay dos posibles oponentes para ellos; el Rams de Los Ángeleso una revancha con los 49ers de San Francisco.

Si los Rams vencen a los Cardenales de Arizonay los 49ers pierden ante el Halcones Marinos de Seattle El sábado por la noche, en un partido que también decidirá el ganador de la NFC Oeste, Chicago se enfrentará a San Francisco. De lo contrario, se enfrentarán a los Rams.

¿Cuáles son las probabilidades de que los Bears ganen en cada enfrentamiento?

FanDuel Sportsbook tiene líneas tempranas y especulativas para cada uno de los tres posibles enfrentamientos de Chicago para la Ronda de Comodines, y en los tres, los Bears no son favoritos, algo que sorprendió. NFL Kay Adams, alumna de Network, presentadora de Up and Adams.

DÉJAME ENTENDER ESTO CLARO… ¿los Bears serían los desvalidos, en casa, en todos los escenarios? Las probabilidades iniciales para los enfrentamientos comodín aumentan @FDSportsbook.. No lo sé, hombre.

Adams no quedó particularmente impresionada con las primeras líneas establecidas por los comerciantes de FanDuel en su publicación del viernes.

“DÉJAME ENTENDER ESTO CLARO… ¿¿los Bears serían los perdedores, en casa, en todos los escenarios? adams al corriente en X, antes de agregar, “... No lo sé, hombre”.

En casa contra los Packers, Chicago actualmente tiene un ligero desvalido -110, con los Bears valorados en -106, en un juego que es esencialmente un pick-‘em, a pesar de que la diferencia es de -1,5 para los Packers. Una frase que algunos encontrarán burlona, ​​dado que Chicago venció a Green Bay cuando los recibieron en el Soldier Field hace menos de dos semanas en la Semana 16, ganando el juego 22-16 en tiempo extra.

Al recibir a los 49ers, el precio de los desfavorecidos aumenta ligeramente, con los Bears en +102 frente a los -120 de los Niners, y el número de diferencial sigue siendo -1,5 frente a los 49ers.

Sin embargo, el cambio más grande se produce contra los Rams, donde Los Ángeles está desfavorecido por 4,5 puntos y su precio para ganar es de -225, en comparación con los Bears, cuyo precio es de +188.

El comodín verá el primer partido de playoffs de Williams, algo que normalmente no augura nada bueno contra entrenadores experimentados y franquicias bien engrasadas. Pero tenerlos como perdedores contra los tres posibles oponentes como el segundo o tercer puesto ciertamente se siente como un cierto grado de falta de respeto hacia un equipo que ha superado casi todas las expectativas razonables en 2025.