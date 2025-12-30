A Purbaya le sorprende que el ejército indonesio tenga deudas para reparar puentes en Sumatra tras el desastre

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, admitió que estaba sorprendido porque acababa de enterarse de que el ejército indonesio (AD) tenía varios de ellos. deudaen el proceso de manejo desastre De Sumatra Norte, Oeste de Sumatra y Aceh.

En la reunión de coordinación del Grupo de Trabajo de Recuperación Post-Desastre con ministerios/agencias y jefes de regiones afectadas que fue monitoreada en línea, Purbaya dijo inicialmente que el papel del Ministerio de Finanzas en el manejo de desastres en Sumatra era asignar un presupuesto a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB).

«El papel del Ministerio de Finanzas es bastante pequeño porque estamos atrasados, sólo pagamos si hay una factura. Sabemos que una puerta a través de BNPB debe considerarse sin problemas», dijo Purbaya, el martes 30 de diciembre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

«Pero acabo de descubrir que a mi lado (el jefe de personal del TNI AD, Maruli Simanjuntak) aparentemente tiene muchas deudas», dijo.

Luego Purbaya también pidió garantías para la deuda de construcción. puente como resultado del desastre de las inundaciones, que fue llevado a cabo por el TNI AD.

Respondiendo a esta pregunta, el Jefe de Estado Mayor del Ejército de Indonesia, general del TNI Maruli Simanjuntak, dijo en tono de broma que la garantía era el ejército.

“Sí, soldados, señor”, dijo Maruli.

Para su información, a la reunión de coordinación del Grupo de Trabajo de Recuperación Post-Desastre con ministerios/agencias y jefes de regiones afectadas también asistieron varias partes, por ejemplo el Gobernador de Aceh Muzakir Manaf, el Vicepresidente de la RPD RI Sufmi Dasco Ahmad, así como ministros y jefes de regiones afectadas por el desastre.