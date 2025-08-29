‘A Profeta’ de Jacques Audiard se convierte en una serie de Enrico Maria Artale

Director italiano Enrico Maria Artale no tenía miedo de hacer referencia Jacques AudiardEl drama nominado al Oscar 2009 en su serie de ocho episodios «Un profeta«Ahora se estrenó en Venecia. Pero otros lo fueron.

«Muchos directores franceses se negaron a hacer la serie antes de que me la ofrecieran. Probablemente era por miedo: tenían miedo de tocar algo tan famoso y hermoso y significativo. O tal vez fue por respeto a la institución que es Jacques Audiard», dice.

«Para mí, él siempre ha sido un maestro, incluso antes de ‘el Profeta’. Me encantó ‘el ritmo que mi corazón se saltó’. Pero solo pensé que era una oportunidad única para trabajar en algo que he admirado tanto «.

Vendido por Studiocanal y creado por Abdel Raouf Dafri y Nicolas Peufaillit, «un profeta», que tiene lugar contemporáneamente, ve a Malik (Mamadou Sidibé), un joven inmigrante africano, tratando de sobrevivir en una prisión francesa. Conoce a Massoud (Sami Bouajila), un poderoso hombre de negocios. Malik quiere protección: Massoud quiere obediencia.

«Lo primero que les dije a los productores, y creo que les sorprendió, fue que no quería repetir lo que hizo Jacques. No es solo una historia diferente; es diferente en términos de estilo, tono. Quería empujarlo más allá», señala Artale.

El mundo de la serie no es exactamente el mismo que el mundo de la película, pero «se ocupa de los mismos problemas», señala. Con el tiempo, algunos conflictos han cambiado y otros han explotado: «Al igual que la inmigración. La idea era ir más allá de la historia de la prisión, porque la película original no es solo eso. Es una de las razones por las que ha encontrado este culto seguido».

Quería hacer referencia a películas clásicas de noir francés: las obras de Jacques Becker y Robert Bresson.

«Fue divertido, porque los productores mencionaron películas y programas italianos, como ‘Gomorra’, y seguí hablando de películas francesas. Tal vez por eso el programa tiene esta identidad mixta que me gusta», se ríe. Con la literatura y la religión entretejidas en la historia, terminó combinando escenas documentales con algo más «místico».

“Estaba pensando en esa escena increíblemente larga y hermosa con un sacerdote en el ‘hambre’ de Steve McQueen. Pensé: la prisión es un lugar de violencia, pero también de exploración filosófica ”, dice.

«Abdel, uno de los creadores, me dijo:» Sé que la gente no habla así en prisión, pero no me importa «. No solo estamos hablando de la realidad de estos lugares: estamos hablando de ser humanos.

El emparejamiento poco probable de Malik y Massoud resultó ser su favorito en el programa.

«Lo que está sucediendo entre ellos es tan sorprendente. Hay todo: racismo, discriminación por orientación sexual, la brecha entre los ricos y los pobres. Gran parte de lo que estamos experimentando en Europa en este momento. De alguna manera se sienten similares, a pesar de que son los opuestos exactos».

Mientras que «hay conversaciones» sobre la segunda temporada, Artale podría terminar disfrutando como espectador.

«Han pasado tres años de trabajo cotidiano y una gran parte de mi vida. Pude trabajar en una ambiciosa serie de televisión de una manera que es más similar a hacer una película independiente. Era mágico, a pesar de que era agotador, pero sería muy difícil volver a hacerlo», admite, actualmente «más enfocado en su próxima película».

«Eso no significa que no prestaré atención a la posibilidad de una segunda temporada. Me encantan estos personajes y me gustaría saber qué les sucede después. Se hicieron amigos cercanos».

A Artale, también detrás de «Romulus» y «Django», le gusta «adaptar los personajes a los actores», permitiendo reescrituras y ensayar escenas que no terminan en el programa. «Para Malik, incluso ensayamos su forma de caminar y estar de pie, porque está casi mudo en el primer episodio». También dispara en orden cronológico, al menos en parte, para seguir la evolución de los personajes.

«Me gusta filmar todo yo mismo y estar allí con ellos. Me permite» bailar «con los actores. Nunca he podido hacer todo esto en otra serie», dice, con la esperanza de que en el futuro «la televisión y el cine independiente se crucen aún más en sus caminos».

«Quiero defender las películas. Pero una vez que estos dos mundos comiencen a hablar entre ellos, será bueno para todos».