A principios de octubre, 119 soldados y funcionarios públicos Koarmada II promovieron oficialmente

Yakarta, Viva – Un total de 119 soldados y funcionarios de los funcionarios (PNS) Comando de la flota II (Koarmada II) Promovido oficialmente en el período del 1 de octubre de 2025.

Ceremonia de informes del cuerpo promoción Celebrada en la sede del destacamento de manzana (Denma) Koarmada II, jueves (2/10), dirigido por el comandante del destacamento de la sede, coronel de mar (P) Choirul Arif, SE, M.Tr.Opsla.

De estos, 42 personas fueron los primeros oficiales, 53 Bintara, 22 Tamtama y 2 funcionarios. Este momento es una cuestión de orgullo para el personal que gane la confianza para tener un nuevo rango.

En su mandato, Dandenma Koarmada II enfatizó que la promoción no era un regalo, sino el fruto del logro, la lealtad y el servicio.

«La promoción es un honor que debería estar agradecido, porque se otorga a los soldados que pueden mostrar logros, dedicación, lealtad y alto servicio para llevar a cabo sus deberes», dijo el coronel Choirul Arif en su declaración oficial.

Después de la ceremonia, el evento continuó con felicitaciones de Dandenma a los soldados y funcionarios que fueron promovidos, luego seguidos por todos los participantes ceremoniales.