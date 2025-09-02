A pesar del clima difícil, las exportaciones de televisión francesas se elevan

Los programas de televisión franceses continuaron exportando bien en 2024, nuevamente superando la marca de € 200 millones ($ 233 millones) a pesar de un clima económico internacional cada vez más difícil.

Presentar el informe anual de la Junta Nacional de TV de Film French CNC y Uniferrance, Sarah Hemar de Unfrance, Cécile Lacoue de CNC y Emmanuelle Jouanole, directora de la compañía de ventas Terranoa, dijo que la tensa situación había sido exacerbada por la reestructuración de las empresas del sector y los recortes de empleo; una disminución de las comisiones y adquisiciones de programas en todo el mundo, particularmente en el mercado norteamericano; menos riesgos por parte de los compradores; y la creciente importancia de los IP de alto perfil, todos los cuales están dificultando las ventas para los pequeños exportadores.

Sin embargo, la industria logró un ligero aumento del 3% sobre 2023 con ingresos de € 209.6 millones ($ 244.2 millones).

Europa occidental permaneció con mucho el mercado líder de obras francesas, con € 90.5 millones ($ 105.4 millones), lo que representa el 43.2% de los ingresos globales (pero menos de 3.6 puntos año tras año).

Europa central y oriental mostró algo de impulso y se convirtió en el segundo mercado más grande para las ventas de programas, con 16,6 millones de euros ($ 19.2 millones), o una participación de mercado del 7,9%.

América del Norte ocupó el tercer lugar con 16,5 millones de euros (19.2 millones) y una participación de mercado del 7,9%, su nivel más bajo.

La región de Asia-Oceania se situó en € 13 millones ($ 15.1 millones) y una participación de mercado del 6.2%, su nivel más bajo desde 2008.

Por segundo año consecutivo, Bélgica siguió siendo el comprador líder de programas audiovisuales franceses, con ventas de € 24.4 millones ($ 28.4 millones), un aumento brusco (un 53.2% en comparación con 2023). Alemania y Austria combinadas fueron el segundo comprador más grande de programas franceses, con € 12.6 millones ($ 14.7 millones), por delante de Italia con € 12.5 millones ($ 14.5 millones).

En un resultado de banner, Estados Unidos, que fue el comprador líder en 2022, cayó al sexto lugar en 2024 con € 7.7 millones ($ 9.0 millones), por debajo de € 19.2 millones ($ 22.4 millones) en 2022.

Los derechos de la zona múltiple (incluidos los derechos mundiales) aumentaron, alcanzando 57.9 millones de euros ($ 49.7 millones), un 25.1%más, volviendo al nivel récord de 2022.

La ficción fue el género líder, representando el 30.6% de las ventas de derechos de la zona múltiple, seguida de una animación con 29% y documentales con 13.3%.

Este crecimiento fue impulsado en particular por Avod, con ingresos que se duplicaron en un año a € 16.6 millones ($ 19.3 millones).

El informe señaló que, si bien los ingresos de la zona múltiple en SVOD crecieron, los derechos mundiales se volvieron más escasos a favor de adquisiciones más específicas en algunos territorios.