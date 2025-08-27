A pesar de la presión, los estudiantes deben tener brújula moral







El Maharashtra Health y la celda técnica de prueba de entrada común (MH-CET) ha sacado a la luz los casos de manipulación de la hoja de marca por parte de aspirantes médicos que intentan atacar un asiento en la universidad de sus sueños. Si bien tales quejas se registran anualmente, los funcionarios de la celda ya han encontrado al menos cinco casos posibles dentro de dos meses, desde la prueba de entrada de elegibilidad nacional (pregrado) o los resultados de NEET UG salieron en junio de 2025.

Un alto funcionario le dijo a mediados de día que este año, tenían un estudiante que envió correos electrónicos de una cuenta falsa de NTA que había creado. El falso correo afirmó que la agencia no le había dado al estudiante las marcas correctas. El estudiante incluso forjó códigos QR en la hoja de marca. Este código falsificado lo redirigió a la hoja de marca manipulada para engañar a las autoridades. Los expertos afirman que ciertas reacciones por parte de los estudiantes suelen ser el resultado de la presión de los padres y los compañeros. Una fuente declaró que hojas de marca forjadas Puede estar destinado a engañar a los padres en lugar de a las agencias de prueba.

En primer lugar, necesitamos traer un código moral fuerte entre los estudiantes/jóvenes. Esto es aplicable en el aula más grande de la vida en lugar de mirar únicamente a través del prisma estrecho de las hojas de marca fudgadas. Haga un fuerte caso de lo correcto frente a lo incorrecto, engañando frente al juego limpio a través de la infancia. Esto tiene que darle al joven una brújula moral a través de la cual necesita navegar por su viaje de vida. Si bien uno comprende la inmensa presión para las altas calificaciones, nuestro sistema académico inmensamente competitivo y el hecho de que los estudiantes superan en número a los asientos médicos, este tipo de fraude no puede ser excusado. También se debe pensar que estos son aspirantes médicos, nuestro futuro doctores. Si obtienen altas calificaciones y, posteriormente, un asiento a través de fuding, tendrán la vida de las personas en sus manos en unos pocos años. Esto también hace que el sistema sea peligroso. Mire esto en una perspectiva más grande para darse cuenta de que es necesario una acción urgente.





