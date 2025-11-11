A pesar de la caída de los precios de las materias primas, Bahlil informa que la realización del PNBP alcanza los 200 billones de IDR

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, informó la realización de Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP) por un importe de 200,66 IDR billón al 10 de noviembre de 2025, o alrededor del 78,74 por ciento del objetivo de 254,83 billones de IDR.

En una reunión de trabajo con la Comisión XII de la RPD, Bahlil dijo que este logro se había logrado, a pesar del precio. producto como por ejemplo carbónestá experimentando un descenso.

«Desde el objetivo interior Presupuesto público«Hemos logrado alcanzar el 78,74 por ciento del objetivo del PNBP», dijo Bahlil, el martes 11 de noviembre de 2025.



[dok. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa, 27 Agustus 2024] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Por lo tanto, Bahlil se mostró optimista de que se alcanzaría el objetivo del PNBP en el presupuesto estatal presupuestario de 2025, que alcanzó los 254,83 billones de rupias.

Sin embargo, actualmente los precios de varios productos básicos están experimentando una caída, como el carbón y otros productos minerales. Esto está en línea con los supuestos de precios del petróleo más bajos, en comparación con los supuestos macroeconómicos del presupuesto estatal presupuestario de 2025.

«No queremos reducir el precio del ICP (precio del crudo indonesio) ni los precios de los minerales para reducir el objetivo de ingresos del Estado», afirmó Bahlil.

Añadió que esto está en consonancia con la situación actual del país, que requiere mucho presupuesto para la financiación, incluso para el sector ESDM. Por lo tanto, Bahlil aseguró que su partido continuará esforzándose por lograr el objetivo del PNBP en la APBN.

A título informativo, el precio de referencia del carbón (HBA) para el primer período de noviembre de 2025 cayó a 103,75 dólares por tonelada, desde el precio anterior de 109,74 dólares por tonelada en el segundo período de octubre de 2025.

Mientras tanto, las exportaciones de productos básicos de carbón de enero a julio de 2025 también disminuyeron un 21,74 por ciento a 13.820 millones de dólares, según informó la Agencia Central de Estadísticas (BPS). De hecho, en el mismo período de 2024, el desempeño de las exportaciones de este producto básico del carbón se registró en 17,66 mil millones de dólares.