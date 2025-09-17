‘A PAW Patrol Christmas’ se estrenará en CBS en noviembre

¡Feliz PAW-LIDAYS!

CBS ha anunciado el especial animado de una hora «A Patrulla La Navidad «se estrenará en la red el 28 de noviembre a las 8 pm El programa proporcionará a los espectadores una nueva tradición navideña con los cachorros de» Paw Patrol «, la franquicia de preescolar mejor calificada de Spin Master Entertainment que se transmite regularmente en Nickelodeon.

Con una mezcla de canciones navideñas originales y clásicas, los centros especiales en escombros para perros expertos en construcción. «Está ansioso por que Santa le traiga un nuevo ejercicio láser, pero las cosas dan un giro cuando Santa se resfrió y no puede entregar ningún regalo», dice la logline. «Cuando el alcalde Humdinger decide que irá al Polo Norte para tomar todos los regalos por sí mismo, depende de la patrulla de la pata detenerlo».

El especial es parte de una lista más grande de especiales de «Patrulla de Paw» de una hora, cada una de las cuales se centra en un cachorro diferente. El primero, «Valiente: A Tracker Story», debutará el 3 de octubre en Nickelodeon. El resto de los especiales se lanzará en 2026 junto con los nuevos episodios de la temporada 12 de «Paw Patrol».

Desde su lanzamiento en 2013, la franquicia «Paw Patrol» ha incluido el programa animado de niños, especiales y éxitos de taquilla como «Paw Patrol: The Movie» y «Paw Patrol: The Mighty Movie». El spin -off «Rubble & Crew» debutó en 2023, después de los escombros y su familia mientras construyen y reparan proyectos en la ciudad de Builder Cove.

«Paw Patrol» se distribuye en 180 territorios y se ha traducido en 33 idiomas. La serie se distribuye por Paramount Global Content Distribution.