A partir de Yamaha Mio, esta ama de casa se convirtió en multimillonario

Yakarta, Viva – La celebración del Mes Nacional del Cliente en el Indonesia Motorcycle Show (IMOS) este año presenta una serie de sorpresas. Uno de ellos es a través de un programa titulado Celebration of the Yamaha Billonario, que se celebró el 25 de septiembre de ayer.

En el caso, Yamaha presentó al último ganador que fue elegido a través de este programa. Él es Sartinah, una ama de casa de POSO que usa diariamente Yamaha Mio M3.

La presentación de premios se realizó simbólicamente por la gestión de la gerencia en el stand de Yamaha. El momento de los medios de comunicación fue testigo del momento y los visitantes de IMOS que asistieron.

«Este programa es una forma de nuestro compromiso de proporcionar más beneficios a los consumidores leales», dijo Hendri Kartono, Asst. Gerente General de Ventas de PT Yamaha Indonesia Motor MFG, citado Viva Automotive Viernes 26 de septiembre de 2025.

Además de Sartinah, el evento también presentó a Pasma Wati, el ganador del programa de Yamaha 2024 multimillonario de Pekanbaru. Él contó cómo el regalo que recibió pudo cambiar la vida familiar.

Pasma dijo que, después de convertirse en ganador, podría darse cuenta del sueño de su familia de irse a Umrah. También comenzó a invertir en plantaciones de palma aceitera.

Sartinah también tiene su propio plan después de convertirse en multimillonario. Ella quiere comprar Yamaha Nmax Turbo y una máquina pegajosa para apoyar el trabajo de su esposo como pescador.

«Realmente nunca pensé que podría ser el ganador del multimillonario de Yamaha 2025. Esta es la mayor sorpresa en mi vida, un regalo que cambiará mi futuro y mi familia», dijo Sartinah.

El evento también estaba lleno de proyecciones de video cortas que presentaban la historia de Sartinah. Los visitantes que estuvieron presentes fueron testigos de primera mano cómo el viaje de la vida del último ganador.