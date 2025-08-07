A partir de Seskoad, Basarnas al Ministerio de Defensa





Yakarta, Viva – Comandante de TNI General Agus Subiyanto Volver para llevar a cabo una gran reorganización en el cuerpo del Ejército Nacional de Indonesia (TNI). En la mutación firmada a fines de julio de 2025, hasta 9 oficiales de alto riesgo (PATI) con el rango de general de brigada (Brigjen) del TNI se desplazaron oficialmente de sus antiguas posiciones.

La transferencia de generales de nueve estrellas es parte de un total de 42 almidón TNI de tres dimensiones incluidas en la lista de mutaciones, rotación, a la promoción de posiciones estratégicas dentro del TNI.

Esta mutación está contenida en el decreto del número de comandante de TNI KEP/1001/VII/2025 con respecto al despido y el nombramiento en puestos dentro del TNI. Este documento fue firmado por el jefe de TNI Setum General de Brigadier Tni Adek Chandra Kurniawan el jueves 31 de julio de 2025.

El general de brigada de TNI cambió ocupa una posición estratégica en varias instituciones militares y civiles, que van desde la educación de los oficiales, la seguridad cibernética, hasta las operaciones nacionales de SAR. La siguiente es una lista completa:

Brigadier General Agus Firman Yusmono Antiguo Posición: Irter Itum itjenad Nueva posición: Irdam xii/Tanjungpura









