A partir de RP242 millones, hay una versión híbrida y electricidad

Yakarta, Viva – Toyota Sigue siendo un fabricante automotriz que es más demanda por la gente de Indonesia. En octubre de 2025, estaban disponibles varios modelos, desde clase media hasta premium, con gasolina, híbridas y opciones de motor eléctrico.

Ver Viva Automotive Martes, 7 de octubre de 2025, el modelo más barato en las filas SUV Toyota es actualmente el nuevo Raize GR Sport, que comienza desde RP242,200,000 en la carretera Jacarta. Este automóvil sigue siendo una opción favorita para los consumidores jóvenes gracias al diseño deportivo y las características modernas.

Además, el nuevo Rush Gr Sport viene con precio A partir de RP288,500,000. Este SUV de siete pasajeros todavía mantiene su reputación como un vehículo familiar económico y duro.

Para el segmento de crossover compacto, la nueva Cruz de Yaris tiene un precio a partir de RP358,700,000. Mientras que la variante híbrida, la nueva Yaris Cross HEV, tiene un precio inicial de RP437,200,000 con una mejor eficiencia de combustible.



Toyota Yaris Cross Hybrid Di Iims 2025

Para los amantes del SUV de gran potencia, New Fortuner G se vende a partir de RP582,200,000. Mientras que el nuevo Fortuner GR Sport, que parecía más agresivo y deportivo, valorado en RP771,900,000.

Toyota también ofrece nuevo Corolla Cross Hev con precios que comienzan en RP. 603,800,000. La versión Corolla Cross Hev GR Sport se vende ligeramente más alta, que es RP643,100,000, con una pantalla más dinámica y la última tecnología híbrida.

El nuevo modelo Land Cruiser sigue siendo excelente en el segmento de Toyota Premium SUV. El precio básico alcanza RP2,629,000,000, lo que refleja el rendimiento de lujo y de clase alta ofrecida.

Para aquellos que buscan un SUV eléctrico, Toyota presenta el nuevo BZ4X BEV. Pero para los modelos que se producen oficialmente en este país, los precios no se han anunciado oficialmente y se les pide a los compradores que se comuniquen con el concesionario más cercano para obtener más información.

Con un amplio rango de precios, Toyota asegura que cada consumidor pueda encontrar un SUV que se adapte a sus necesidades y presupuesto. Comenzando desde familias jóvenes hasta ejecutivos establecidos, cada modelo ofrece sus propias ventajas en términos de diseño, tecnología y eficiencia.