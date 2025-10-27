A partir de Rendang, se revelaron los esfuerzos de Haldy Sabri por acercarse a la irlandesa Bella.

Jacarta – Hermosa artista bella irlandesa finalmente compartió la historia de cómo conoció a su marido, sabri montonesque aparentemente partió de algo simple pero impresionante: rendang.

En esa ocasión, la ex esposa de Ammar Zoni parecía relajada y sonrió cuando le preguntaron cómo Haldy comenzó a acercarse a ella. ¡Vamos, desplázate más!

«Me presentó (a Haldy) un amigo, luego al principio dijo que quería tener un proyecto juntos, en ese momento quería hacer un podcast juntos. Luego, cuando nos conocimos, charlamos, resultó ser divertido y conectado», dijo Irish Bella, citando el vídeo de YouTube de HAS Creative, el lunes 27 de octubre de 2025.

Este primer encuentro, que se limitó a cuestiones laborales, al parecer se convirtió en el inicio de su historia de amor. Con el tiempo, Haldy empezó a mostrar poca preocupación. Pidió el número de contacto de Irish y comenzó a comunicarse con frecuencia. Sin embargo, Irish admitió que en ese momento realmente no se había tomado en serio los mensajes de Haldy.

Hasta el final, Haldy hizo un movimiento audaz inesperado. Vino directamente a la casa de Irish con los recuerdos especiales de Minang.

«Después de eso estuvo ocupado yendo a Padang, trajo recuerdos, rendang. Luego conoció a mi abuela en casa», dijo la irlandesa Bella.

«Sí, mi abuela está muy feliz de que le hayan traído rendang, cuánto dos, ¿no? Está bien, sí, quieres conocer a la familia allí», continuó.

Ese simple momento con rendang aparentemente se convirtió en un punto de inflexión en su relación. Tras la reunión, Haldy mostró su seriedad.

«Fue directo al grano, habló en serio. Después de eso, continuamos charlando intensamente», dijo Irish.

La cosa no quedó ahí, Haldy también intentó acercarse a los hijos de Irish de su matrimonio anterior. A partir de ahí, la relación entre Haldy Sabri y Irish Bella se hizo más estrecha e intensa, involucrando a la familia.

«Finalmente pidió conocer a los niños, entonces se le dio muy bien, a mi hijo le gustan los autos, tiene un showroom, al final lo llevó», agregó.

Ahora, después de casarse oficialmente en octubre de 2024, la irlandesa Bella y Haldy Sabri acaban de celebrar su primer aniversario de bodas. Detrás de la muestra pública de afecto, la sencilla historia de rendang es una prueba de que la atención sincera y las buenas intenciones pueden allanar el camino hacia la felicidad doméstica.