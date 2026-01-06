A partir de Nataru, el Ministro de Transporte ha vuelto a implementar restricciones a los camiones de 3 ejes durante el Eid.

Jacarta – Ministro de Comunicaciones, Cornamusa Purwagandhi dijo que su partido estaba abierto a la posibilidad de reintroducirlo. restricciones que es más estricto con los vehículos camión triple ejeen impulso fiesta el próximo 2026.

Admitió que medidas similares habían sido bastante efectivas cuando se aplicaron durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo (nataru) 2025-2026, para que se pueda volver a implementar algo similar durante las próximas vacaciones del Eid.

Explicó que las restricciones dinámicas a los camiones de tres ejes durante las pasadas Navidades se llevaron a cabo porque el volumen de vehículos no era demasiado alto. Sin embargo, debido a que la posibilidad de tráfico de vehículos durante la temporada de regreso a casa del Eid es mayor, la aplicación de la ley se llevará a cabo de manera más estricta.

«Entonces, si Nataru es dinámico, veremos las condiciones. Pero si es Eid, el volumen aumentará aún más, por supuesto seremos más estrictos en cuanto a la implementación de restricciones», dijo Dudy en su oficina, citado el martes 6 de enero de 2026.

Destacó que esta medida tiene como objetivo reducir el número de accidentes de tráfico durante el Eid, porque la seguridad pública es lo más importante.

«Porque lo más importante y nuestra principal prioridad es la seguridad, eso es lo que debemos enfatizar», dijo.

Con este discurso, Dudy aseguró que su partido se coordinará con los empresarios de logística, para que comprendan mejor el propósito de implementar restricciones a los camiones de tres ejes.

Agregó que otro esfuerzo que hará el gobierno para reducir el potencial de congestión del tráfico es implementar una política de trabajo desde cualquier lugar (WFA).

Por lo tanto, es seguro que este asunto también será discutido nuevamente por su partido, cuando prepare las regulaciones antes del próximo período festivo del Eid.

«Así que si realmente sentimos que el pico (de tráfico) es demasiado alto, nos coordinaremos con la Jefatura de Policía de Tránsito. ¿Necesitamos emitir una política de trabajo desde cualquier lugar como lo hicimos para Eid el año pasado y también para Navidad este año?», dijo.