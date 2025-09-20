A partir de la actriz y los tiktokers, Barbie Arzetta lanzó la canción que se retiró a Homesick

Yakarta, Viva – Barbie Arzettaque ha sido conocida como actriz y tiktokers, ahora oficialmente sumida en la industria de la música indonesia. El sello de grabación de Bandung, Dr.2 Music Entertainment, enganchó a Barbie para lanzar su primera canción titulada «Holds Rindu». Esta canción de género pop fue creada por A. Fery Hudaya, la figura detrás de la canción viral «a Tua juntos» traída por Rizky Febian.

Barbie dice que el sueño de convertirse en cantante ha existido durante mucho tiempo. Instagram es la entrada al mundo del entretenimiento, que se abre desde las estrellas publicitarias hasta la actuación. Desplácese para conocer la historia más, ¡vamos!

«En realidad, desde la infancia, soñé con ser un cantante. El comienzo entró en el mundo del entretenimiento desde el anuncio primero. La oferta de ser una estrella publicitaria a través de DM Instagram. Y desde allí seguí ingresando al mundo del cine. Luego me reuní con una Fery y TEH IMA, y Alhamdulillah, se adapta a ellos. Así que ahora puedo trabajar en el mundo de la música», dijo Barbie en su declaración, cita el sábado de 2025. 2025.

La figura de A. Fery Hudaya es una compositora, mientras que Ima Teh es Ima Damayanti, propietaria del sello Dr.2 Music Entertainment.

Según el título, la canción «Holds Rindu» levantó el tema cerca de muchas personas: relación a larga distancia (LDR).

«Extraño a alguien pero no puedo conocer … para que solo puedas contener el anhelo», dijo Barbie.

El cantante de 23 años afirmó que esta canción le dio un gran desafío, especialmente emocionalmente. Tuvo que volver a recordar los tiempos LDR que había experimentado.

«El desafío es porque tengo que restaurar la memoria cuando solía ser LDR con alguien», explicó.

Además, la naturaleza de los perfeccionistas hace que Barbie a menudo se critique durante el proceso de grabación vocal. Sin embargo, el apoyo de las personas más cercanas y la guía del Equipo de Entretenimiento de Música DR2, especialmente A. Fery Hudaya, lo hizo más seguro.

«Alhamdulillah, la gente a mi alrededor siempre apoya, así que tengo más confianza. Además, la gente del Dr.2 también me guía. Y un Fery que me ha confiado esta canción, también dio muchas instrucciones», dijo la hija de la pareja Leon Khadafi Hardin y Donna Christine.

Entre la letra de «Holding Back Longing», hay una parte que es más memorable para Barbie. La letra decía: «No quiero a los demás/seguiré siendo leal aquí/retener anhelo».

Barbie sintió que la letra era muy adecuada con su experiencia.

«Si eres LDR, no podemos conocer a nuestros socios, solo podemos llamar, enviar mensajes de texto y contener el anhelo … jajajaja …», dijo con una sonrisa.

Según él, la idoneidad de las letras de las canciones con su experiencia personal hizo que la apreciación cuando el canto se sintiera más profundo. «Es realmente apropiado. El poeta de la canción se relaciona con la experiencia personal, haciendo que el envío sea más intenso», agregó.

Antes de sumergirse en el mundo de la música, Barbie Arzetta se había hecho su nombre en la industria del cine y la serie. Apareció en películas como un banco vacío: The Last Test (2023) como Karina, coincide con 3 Bujang (2025) como Curry y Love in Sinccerity (2024) como Rani. También protagonizó la serie Open Bo nuevamente (2024) y Mama-Mama Pengalis Cinta (2025).

Cuando se le preguntó cuál es más divertido entre actuar y cantar, esta es la respuesta.

«Ambos son geniales. Sing también es algo que me gusta de la infancia», concluyó.

La canción «Holds Rindu» se puede escuchar en varias plataformas digitales y se pueden ver videoclips en el canal de YouTube Dr.2 Music Entertainment.