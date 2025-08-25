A partir de hoy, los QRI se pueden usar en Japón

Yakarta, Viva – Gobernador del banco Indonesia (BI), Perry Warjiyo anunciado, en este momento Pellizco ya se puede usar en JapónDespués de que el Cross -Country QRIS con el país de Sakura fue lanzado oficialmente por el Banco Central.

Se aseguró de que el lanzamiento del cross-country indonesio-japón-japón facilitará que los turistas indonesios en Japón y viceversa, solo realicen la aplicación QRIS o JPQR en sus respectivos teléfonos inteligentes.

«A partir de hoy, QR ha sido implementado y aceptado por la transmisión transfronteriza en Japón», dijo Perry en el alto nivel de campaña LCT y lanzamiento de QRIS Cross Bordessia-Japan, lunes 25 de agosto de 2025.

Reconoció, aunque, de hecho, este QRIS a través del país con Japón fue inaugurado el 17 de agosto de 2025 o derecha durante la celebración del 80 aniversario de la República de Indonesia ayer, pero la implementación de la transacción fue realmente nueva suceder efectivo por día.

Por lo tanto, esto facilitará que los turistas indonesios en Japón o viceversa realicen transacciones solo utilizando la aplicación QRIS o JPQR en sus respectivos teléfonos móviles.

«Porque no necesitan rupia. ¿Qué necesitan? Solo un teléfono inteligente. Entonces, por ejemplo, quieres ir a Okachimachi, a Shinjuku, a Shibuya o en cualquier lugar, solo usa QR «, dijo.

Gobernador de Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo (Centro)

Para obtener información, en las primeras etapas de la implementación de QRI en Japón, hay 35 comerciantes que pueden realizar transacciones utilizando QRI a través del escaneo JPQR global utilizando la aplicación de pago nacional.

En el futuro, el alcance de los comerciantes de QRIS en Japón también continuará expandiéndose, de modo que los turistas indonesios transaccan más fácilmente en varios comerciantes en Japón.

Los esfuerzos similares también continuarán siendo alentados en el país, de modo que los turistas japoneses más tarde también puedan realizar transacciones en Indonesia escaneando QRI utilizando solicitudes de pago de su país, a saber, JPQR.