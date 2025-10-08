A partir de 325 millones de IDR, ¡puede caminar una vez por CAS!

Yakarta, Viva – La industria de vehículos eléctricos en Indonesia es cada vez más competitiva en octubre de 2025, con la presencia de dos marcas que están en auge y bajo el auspicio de GAC Indonesia: Hyptec y Aión. Ambos ofrecen tecnología de baterías sofisticada, larga distancia y diseño futurista que está listo para competir en el mercado nacional de vehículos eléctricos.

De la línea hyptec, visto Viva Automotriz Desde la página oficial, miércoles 8 de octubre de 2025, son dos las variantes principales que ahora se comercializan. Hiptec HT La prima tiene un precio de 691.000.000 rupias. en la carretera Yakarta con una batería de 83 kWh de capacidad y una distancia de más de 600 km con carga completa.

Mientras tanto, la variante más alta de Hyptec HT Ultra se vende con precio 843.500.000 rupias. coche electrico Se basa en una batería de la misma capacidad, pero tiene un interior y un sistema de asistencia a la conducción más completos.

En cuanto a Aion, esta marca presenta más variantes con un rango de precios más asequible. Aion UT Standard es el modelo más barato a un precio de 325.000.000 de rupias y ofrece una batería de 44 kWh y una distancia de 400 km.

Un nivel más arriba, el Aion UT Premium se vende por 363.000.000 de rupias con una capacidad de batería de 60 kWh y una potencia de crucero de hasta 500 km. La combinación de eficiencia y diseño moderno lo hace adecuado para usuarios urbanos.

Para el segmento medio, Aion Y Plus Exclusive tiene un precio de 419.000.000 de rupias con una distancia de 410 km. Mientras que la variante Y Plus Premium, que es más potente, tiene una capacidad de batería de 63,2 kWh y es capaz de recorrer una distancia de 490 km con un solo contenido de energía.

En la clase alta, el Aion V Exclusive tiene un precio de 449.000.000 rupias y ofrece una batería de 64,5 KWH que puede recorrer hasta 505 km. Mientras que el Aion V Luxury tiene un precio de 489.000.000 rupias con un impresionante kilometraje de 602 km y una batería de 75,3 kWh.

Con una variedad de precios que oscilan entre 325 millones de IDR y 843 millones de IDR, tanto Aion como Hyptec ofrecen una alternativa atractiva para los consumidores que desean cambiar a vehículos eléctricos. Diversas variantes y tecnologías de batería convierten a estas dos marcas en un serio competidor en el mercado de vehículos eléctricos del país.