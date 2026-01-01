A partir de 2026, a los turistas que visiten Bali se les comprobarán sus ahorros de los últimos 3 meses

Gianyar, VIVA – Gobierno Provincial (Pemprov) Bali en 2026, las reglas se aplicarán a turistas extranjeros (turistas) asegurando la cantidad de ahorros que tienen al viajar en Bali.

gobernador de bali, Wayan Koster dijo que las reglas fueron implementadas para que esto sucediera turístico y turistas de calidad en Bali.

«Un aspecto al que hay que prestar atención para un turismo de calidad es cuánto dinero había en la libreta de ahorros durante los últimos tres meses», dijo Wayan Koster en Gianyar el jueves 1 de enero de 2026.



Gobernador de Bali, Wayan Koster Foto : VIVA.co.id/Maha Liarosh (Bali)

Además de verificar los ahorros, dijo Koster, a cada turista extranjero que quiera ingresar a Bali se le verificará la duración de su estadía y las actividades que realizará durante su visita.

«Esto es para que todo esté controlado, al igual que cuando viajamos a otros países, con políticas de otros países así haremos lo mismo», dijo.

En tanto, en cuanto a visitas de turistas extranjeros en 2025, serán 7.050 millones de personas por vía aérea y 71 mil personas por vía marítima.

En la historia del turismo de Bali, este número de visitas es el más alto durante todo el año: el aumento comenzó a sentirse año tras año después de que disminuyó la pandemia de COVID-19.

En 2022, la asociación de empresas turísticas seguirá alentando al gobierno provincial de Bali a abrir el acceso a los turistas extranjeros, proporcionando muchas comodidades, hasta que finalmente los turistas lleguen en abundancia y sean difíciles de filtrar.

«Todo se está movilizando para que la gente quiera venir a Bali, eso es lo que está sucediendo ahora, para que ellos (los turistas) se sientan cómodos. Así que tenemos que superar esto y no podremos superarlo hasta dentro de uno o dos días, necesitamos paciencia», dijo Koster.

El Gobierno Provincial de Bali es consciente de que en la naturaleza se producen muchas situaciones desagradables, pero en lugar de achacarlas a los residuos, los atascos y las inundaciones, hace hincapié en mejorar las regulaciones.

Aunque el gobierno central no ha fijado un objetivo para el número de visitas para 2026, el gobierno regional quiere que Bali no se detenga en la cantidad objetivo de visitas, sino que pase a buscar un turismo de calidad.

Por lo tanto, dijo, es importante garantizar a quiénes se permite la entrada a los turistas extranjeros y a quiénes no, para garantizar que cuando estén en Bali no se porten mal, esto en realidad tendrá un impacto positivo, especialmente para el sector económico del turismo.