A NOSOTROS "bastante cerca" sellar acuerdo comercial con India: Trump







Estados Unidos está «bastante cerca» de alcanzar un «acuerdo comercial justo» con la India, dice el presidente Donald Trump ha dicho, añadiendo que reducirá los aranceles impuestos a los productos indios en «algún momento».

Esta es la segunda vez en menos de dos semanas que el presidente de Estados Unidos tiene la esperanza de sellar el acuerdo comercial bilateral propuesto con la India.

No está claro de inmediato si fue la hipérbole habitual de Trump o si hubo algún progreso en las negociaciones para el tan esperado acuerdo entre las dos partes.

«Estamos haciendo un acuerdo con India, un acuerdo muy diferente al que tuvimos en el pasado. Así que ahora mismo no me aman, pero nos amarán de nuevo», dijo Trump el lunes sin dar más detalles.

Hizo estas declaraciones durante una ceremonia en la Oficina Oval donde Sergio Gor prestó juramento como embajador de Estados Unidos en la India ante el vicepresidente JD Vance.

«Estamos consiguiendo un acuerdo justo, sólo un acuerdo comercial justo. Tuvimos situaciones bastante injustas». acuerdos comerciales. Son muy buenos negociadores, Sergio, así que tienes que echarle un vistazo a eso, por favor», dijo Trump.

«Pero nos estamos acercando. Scott, creo que estamos bastante cerca de llegar a un acuerdo que sea bueno para todos», dijo Trump al secretario del Tesoro, Scott Bessent, que estuvo presente en la ceremonia.

«Así es», respondió Bessent a Trump.

«En los viejos tiempos, ¿crees que (el expresidente estadounidense Joe) Biden haría esa pregunta? No lo creo. ‘¿Cómo nos va con la India?’. No sabía nada de la India. No sabía absolutamente nada. Está bien», dijo Trump.

Se le preguntó a Trump sobre el acuerdo comercial con la India y si está dispuesto a considerar reducir la tasa arancelaria actual impuesta a la India.

«Bueno, en este momento los aranceles son muy altos para la India debido al petróleo ruso, y han dejado de aplicar el petróleo ruso. Se han reducido de manera muy sustancial. Sí, vamos a reducir los aranceles», dijo Trump.

«En algún momento, no, en algún momento los reduciremos. Sin aranceles, este país estaría en problemas como los que estuvo durante muchos años».

Las relaciones entre Nueva Delhi y Washington se han visto afectadas por una grave tensión después de que Trump impusiera aranceles del 50 por ciento a la India, incluido el 25 por ciento para la adquisición de bienes de consumo por parte de Nueva Delhi. petróleo ruso.

India había calificado la acción estadounidense de «injusta, injustificada e irrazonable», manteniendo al mismo tiempo que su política energética está guiada por su propio interés nacional.

Hasta ahora se han completado cinco rondas de conversaciones para la primera fase del acuerdo comercial bilateral entre Estados Unidos e India.

El mes pasado, un funcionario había dicho en Nueva Delhi que los dos países están «muy cerca» de concluir el acuerdo comercial bilateral propuesto, ya que ambas partes están convergiendo en la mayoría de los temas.

El funcionario había dicho que los dos países están arreglando el lenguaje del acuerdo.

En sus declaraciones, Trump afirmó que Gor va a tener «un gran éxito» en Nueva Delhi, al tiempo que calificó la relación bilateral entre India y EE.UU. como «muy importante».

Trump dijo que India tiene la clase media de más rápido crecimiento y es un «importante socio económico y estratégico de seguridad en la región del Indo-Pacífico».

«Es un país asombroso, en realidad, 1.500 millones de personas. China tiene 1.400 millones. Esos son dos países grandes. Como embajador, Sergio trabajará para fortalecer los vínculos de nuestro país, promover inversiones en A NOSOTROS industrias y tecnologías, aumentar las exportaciones de energía estadounidenses y ampliar nuestra cooperación en materia de seguridad», dijo Trump.

