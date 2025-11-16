Jacarta – El observador político Amsori Baharudin Syah evalúa los avances Teddy, secretario del gabinete Indra Wijaya marcó un cambio importante en la práctica liderazgo burocracia en Indonesia.

Porque el Secretario del Gabinete, Teddy, ya no desempeña únicamente un papel tecnocrático. En su lugar, elija ir directamente a raíces populares visitar escuelas públicas, escuchar historias de niños y padres y comprender problemas sin las barreras del protocolo.

Según Amsori, este paso demuestra que el Secretario del Gabinete, Teddy, no es sólo un funcionario que trabaja detrás de un escritorio, sino una figura administrativa estatal que entiende que el servicio público comienza con la presencia, la empatía y la interacción humana.

«¿Qué se está haciendo Teddy Indra Wijaya es la forma más elevada de servicio público. «Está presente no como un funcionario, sino como un ser humano dispuesto a escuchar», dijo Amsori el domingo 16 de noviembre de 2025.

Amsori cree que el enfoque de Teddy presenta un modelo de liderazgo público que rara vez se ve en funcionarios de nivel ministerial.

En muchas burocracias modernas, los funcionarios generalmente actúan como tomadores de decisiones estratégicas detrás de la sala de juntas. Sin embargo, Teddy, dijo, en realidad trasladó parte de su espacio de trabajo a la comunidad.

«En mi opinión, Teddy está presente como una forma de Estado que nutre, no regula. Esto es importante, porque no basta con que el Estado simplemente establezca reglas, el Estado debe estar presente en los sentimientos, presente en las vidas de sus ciudadanos», dijo Amsori.

La presencia física de funcionarios estatales de alto rango, continuó Amsori, tiene un fuerte impacto psicológico. Las personas se sienten vistas, escuchadas y apreciadas. En una situación en la que la distancia entre el gobierno y el pueblo a menudo parece amplia, el Secretario del Gabinete Teddy ha traspasado esa frontera.

Amsori dijo que el estilo de liderazgo del Secretario del Gabinete Teddy estaba en línea con el concepto de «gobernanza empática», un enfoque en la teoría del liderazgo público que enfatiza la presencia emocional, no solo estructural.

Explicó que según la teoría de Hannah Arendt del «poder como acción concertada», el verdadero poder político surge cuando los líderes están en el mismo espacio que el pueblo y generan confianza a través de acciones concretas.

El poder no proviene de la posición, sino del éxito en la construcción de relaciones sociales.

«Teddy no muestra poder administrativo, sino poder moral. Construye legitimidad escuchando, no ordenando», dijo Amsori.