¡A menudo lo hacen muchas personas! Yura Yunita cree que la caída del cabello se puede tratar con un corte de pelo, aunque…

Jacarta – Problema perdida de cabello a menudo se consideran triviales y a menudo se resuelven instantáneamente. Una solución en la que mucha gente todavía cree es cortarse el cabello para frenar su caída. Esta opinión también fue creída por el cantante. yura yunita antes de comprender la verdadera raíz del problema.

De hecho, diversos datos muestran que la caída del cabello no sólo se produce en el tallo del cabello, sino que comienza desde el cuero cabelludo. De hecho, las investigaciones muestran que hasta el 80 por ciento de la caída del cabello está directamente relacionada con el estado del cuero cabelludo. Los ensayos clínicos realizados por Dove también revelaron que las tasas de pérdida de cabello eran más altas para aquellos con cuero cabelludo problemático en comparación con aquellos con cuero cabelludo sano. Desplázate para saber más, ¡vamos!

Esta conciencia ha comenzado a ser destacada recientemente, incluso por parte de Yura Yunita. Admitió que acababa de darse cuenta de que centrarse en el tratamiento de la caída del cabello había sido equivocado.

«En el pasado, siempre pensé que si se me caía el cabello, simplemente tenía que cortarlo, pero en realidad ese no es el caso. Resulta que me he estado concentrando mal todo este tiempo porque no tenía educación sobre el tratamiento de la caída del cabello, que comienza en el cuero cabelludo». dijo Yura Yunita en su declaración, citada el lunes 22 de diciembre de 2025.

Las opiniones de Yura reflejan los hábitos de muchas personas que todavía consideran el cuero cabelludo sólo como un lugar para que crezca el cabello, no como una parte de la piel que también requiere atención especial. De hecho, al igual que la piel del rostro, el cuero cabelludo tiene diversas afecciones, que van desde seco, graso, sensible hasta propenso a la caspa.

Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indonesia, Prof. Dr. Kusmarinah Bramono, Sp.DVE, Subsp.DT Ph.D. FINSDV, FAADV, destaca la importancia de reconocer las afecciones del cuero cabelludo antes de elegir un tratamiento. Los resultados de su investigación muestran que comprender el tipo de cuero cabelludo juega un papel importante en la eficacia de la solución anticaída utilizada.

En línea con estos hallazgos, la educación sobre el cuidado del cuero cabelludo está comenzando a expandirse a través de diversas colaboraciones entre la industria y el personal médico. Uno de ellos involucra a la Asociación de Especialistas en Dermatología y Venereología de Indonesia (PERDOSKI) en Yakarta.

Presidente de PERDOSKI Yakarta, dr. M. Akbar Wedyadhana, Sp.DVE, FINSDV, FAADV, acogió con satisfacción los esfuerzos educativos basados ​​en investigaciones destinados a ayudar a las personas a reconocer el estado de su cuero cabelludo.