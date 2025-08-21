A menudo llamado similar, Aira Yudhoyono finalmente conoció a Shafea Ahmad

VIVA – El público ha estado ocupado durante mucho tiempo hablando sobre la similitud de la cara entre Aira Yudhoyono, hija de Agus Harimurti Yudhoyono (Ahy) y Annisa Pohan, con Shafeea AhmadHija de la pareja Ahmad Dhani y Mulan Jameela. No unos pocos que dicen que ambos son similares a los gemelos.

Ahora, la curiosidad pública finalmente se responde. La reunión de Aira y Shafeea realmente ocurrió y el momento especial se inmortalizó en la carga de la cuenta de Instagram personal @Annisayudhoyo. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Esta reunión tuvo lugar durante el 17 aniversario del cumpleaños de Aira. Curiosamente, la fiesta de «Diecisiete Diecisiete» se celebró en la sede de Dewa 19, así como una oportunidad para que Aira se reuniera directamente con Shafeea. En varias fotos compartidas, ambas se ven tan familiarizadas mientras se posan juntos.

En los retratos cargados, las caras de Aira y Shafea se ven casi iguales, solo distinguidas por el color de su cabello. La cercanía también se estaba calentando porque el momento fue animado por la familia extendida de Ahmad Dhani, incluidos sus tres hijos Al, El y Dul, así como el personal de Dewa 19.

«La felicidad de AIRA puede celebrar dulces diecisiete en la residencia de OM @ahmaddhaniofficial con Safheea, Brothers: AI, El & Dul y todos @OficialDewa19 (video de Dewa siguiendo)», escribió Annisa Yudhoyono en una declaración de carga citada el jueves 21 de agosto de 2025.

Al ver fotos de ambas unidas, los internautas inundaron inmediatamente la columna de comentarios con varias reacciones. Muchos se sorprendieron porque realmente vieron la similitud de sus caras en el mundo real, no solo una foto de comparación.

«Finalmente, fue unido. Miriiipp es realmente. Hermoso».

«Finalmente, conocí a este gemelo que había sido separado».

«Este embarque de este padre diferente … saludable y feliz siempre Aira yudoyono largas bendiciones largas aamiin él es Dios».

«Debido a los internautas … finalmente el gemelo que puede separarse también puede encontrarse».