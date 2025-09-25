Surabaya, vivo – Surabaya Polrestabes Unidad de Protección de Mujeres e Infantil (PPA) aumentó oficialmente el estatus de presuntos informes de violencia doméstica (Violencia doméstica) quien arrastró a un conocido empresario sanitario en la ciudad.

Leer también: La policía revela el destino de Ustaz Evie Effendi, quien fue reportado por el caso de violencia doméstica



Este caso sobresale después de que una joven con las iniciales NV informó a su esposo por presuntamente cometer actos de violencia contra ella y sus niños pequeños.

Según los resultados del examen y una serie de pruebas presentadas, incluidos los documentos matrimoniales y la post mortem del hospital, los investigadores del PPA aumentaron el manejo de este caso a la etapa de investigación.

Leer también: El famoso Ustaz de Bandung fue reportado al caso de la policía de la violencia doméstica de su hijo.





Iptu Eddy Oktavianus Mamoto, Kanit PPA Polrestabes Surabaya Foto : Zainal Azhari/Tvone/Surabaya

«Hemos recibido informes y evidencia de Post Mortem de las víctimas, y actualmente el caso ha aumentado a la etapa de investigación», dijo IPTU Eddy Oktavianus Mamoto, Kanit PPA Polrestabes Surabaya, jueves (25/09/2025).

Leer también: El esposo engañando a Gowa se arrodilló a su esposa después de la violencia doméstica, la policía hizo justicia restaurativa por la integridad del hogar



Anteriormente, la policía había convocado a ambas partes para la mediación. Pero la mediación falló porque tanto el periodista como el partido informado estaban ausentes.

La víctima de NV, acompañada por su padre Mulyanto, admitió que a menudo experimentaba violencia física y verbal de su esposo. Se dice que la persecución ocurre incluso frente a los padres de la víctima, incluido el acto de empujar al sostener a un hijo hasta que golpee la puerta.

«A menudo fui golpeado y expulsado de casa. Incluso mi hijo también fue una víctima, su cuerpo se volvió rojo por ser golpeado», dijo NV citando desde Tvonenews, el jueves (25/09/2025).

Un testimonio similar fue entregado por los padres de la víctima. «Una vez intenté mediar, pero en cambio, mi hijo fue agarrado frente a mis ojos. Su comportamiento era muy arrogante, no podía ser invitado a hablar bien», agregó Mulyanto, el padre de la víctima.

Aunque el caso ha entrado en la etapa de investigación, la policía se aseguró de que continuarían proporcionando espacio de mediación a ambas partes porque todavía estaban bajo los lazos matrimoniales.

Este paso se tomó como parte de un enfoque restaurador que aún prioriza la protección de las víctimas. Mientras tanto, hasta que se revelara esta noticia, no había recibido confirmación de los informados en el caso de esta supuesta violencia doméstica. (Zainal Azhari/Tvone/Surabaya)