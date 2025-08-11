A menudo dirigidos por usuarios de KRL, las cercas de la estación de Cikini se hacen más altas

Yakarta, Viva – PT Kereta API Indonesia (Persero) Operaciones regionales 1 Yakarta (DAOP 1) controla el acceso y el acceso de salida pasajero En la estación CikiniCentral Yakarta. Ahora, la cerca en la estación de Cikini se eleva, el impacto a menudo está lleno de pasajeros del tren.

«Este paso se dio después del comportamiento desenfrenado de algunos usuarios KRL que salta sobre la barandilla, a pesar de que se ha proporcionado acceso oficial a través de la puerta norte y la puerta sur de la estación conectada a la parada de Transjakarta «, dijo las relaciones públicas Kai Daop 1 Yakarta, Ixfan Hendriwintoko en su declaración, lunes 11 de agosto de 2025.

Elevación de la cerca peatonal en la estación de Cikini

Ixfan explicó que la instalación de la barandilla en el área peatonal de la estación Cikini desde el principio tenía como objetivo mantener el orden y la seguridad, así como evitar a los automovilistas y vendedores ambulantes en el área.

Agregó que su grupo junto con KCI realizó un trabajo de elevación peatonal el sábado 9 de agosto de 2025 a las 09.00 WIB.

«Si esta área se deja abierta, tendrá un impacto en la interrupción del flujo de tráfico y los riesgos potenciales de seguridad, tanto para los usuarios de la carretera como para los pasajeros de KRL», dijo IXFAN.

Según los datos, el volumen de usuarios de KRL en la estación de Cikini alcanza 25,000-30,000 personas por día los días de semana (lunes a jueves) y 11,000-15,000 personas por día los fines de semana (sábado -lunes). La alta movilidad hace que la disposición del acceso al pasajero sea muy importante para evitar el potencial de incidentes y garantizar el servicio sin problemas.

Ixfan reveló que la elevación de la cerca se había realizado temporalmente a lo largo de 35 portero o aproximadamente 70 metros. Se espera que ese paso, se espera que reduzca las violaciones de no extensión de acceso y mejora y aumente la seguridad y el orden en el entorno de la estación.

«Apelamos a que todos los usuarios de KRL cumplan siempre con las reglas aplicables, usen el acceso oficial que se ha proporcionado y priorizando la seguridad mutua. El apoyo y la cooperación de la comunidad es mucho que esperamos que las instalaciones públicas se puedan usar de manera ordenada y segura», dijo IXFAN.