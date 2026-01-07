A menudo considerado trivial, esta es la razón por la que los semáforos usan amarillo.

Yakarta, VIVA – Semáforo El color amarillo suele ser considerado trivial por los conductores. De hecho, la existencia de este color tiene un papel crucial en la seguridad en los cruces de carreteras.

Para algunas personas, las luces amarillas en realidad desencadenan un reflejo para aumentar la velocidad. Su función original a menudo se olvida porque se considera sólo una breve pausa entre el verde y el rojo.

Al inicio de su aparición, los semáforos ni siquiera conocían el color amarillo. Los primeros sistemas de control de tráfico del siglo XIX se basaban únicamente en comandos de detenerse y avanzar.

Adaptado de VIVA Automotive de JálopnikEl miércoles 7 de enero de 2026, los semáforos eléctricos comenzaron a utilizarse en 1914. Sin embargo, en ese momento solo había dos colores, rojo y verde, sin previo aviso antes de que cambiara la señal.

Esta condición provoca muchos accidentes en las intersecciones muy transitadas. Los conductores a menudo no están preparados cuando la luz cambia repentinamente de verde a rojo. Este problema es el que impulsó el nacimiento de la idea de las señales de alerta. Varios inventores están empezando a buscar formas de dar tiempo a los conductores para reaccionar.

Una de las figuras importantes de esta historia es Garrett Morgan. Creó un sistema de señales que obliga a todas las direcciones a detenerse por un momento antes de que cambien las luces. Sus hallazgos fueron patentados en 1923 y se convirtieron en la base del concepto de luces de advertencia. Aun así, el sistema de Morgan no utilizaba luces amarillas como ahora.

La moderna luz amarilla fue introducida por William Potts, un oficial de policía de Detroit. Diseñó un sistema tricolor inspirado en las señales ferroviarias. En los ferrocarriles, el color amarillo o ámbar significa desde hace mucho tiempo “precaución”. Potts adaptó el concepto al tráfico rodado.

El primer semáforo de tres colores se instaló en 1920 en Detroit. Se sabe que esta intersección está congestionada con decenas de miles de vehículos cada día.

Los resultados resultaron eficaces para reducir los accidentes. Posteriormente, este sistema fue ampliamente adoptado en varias ciudades de Estados Unidos. En 1935, el diseño de tres colores se convirtió oficialmente en estándar nacional. Hasta ahora, este concepto apenas ha cambiado en todo el mundo.

Psicológicamente se eligió el color amarillo porque es fácil de ver. El amarillo está en el espectro de colores que el ojo humano percibe rápidamente. Este color señala una transición, no un comando absoluto. Se recuerda a los conductores que se preparen para detenerse o completar el recorrido de forma segura.