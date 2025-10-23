A menudo confundido con musulmán, Hamish Daud, un mestizo australiano-madurés, revela su religión…

Maduro, VIVO – No Hamish Daud vuelve a estar en el centro de atención pública cuando surgió la noticia de la ruptura de su matrimonio con su esposa, una famosa cantante. raisa Andriana.

En medio de las agitadas noticias sobre su relación, el público vuelve a explorar los antecedentes del actor y presentador con cara de mulato, incluyendo preguntas sobre sus orígenes y las creencias a las que adhiere. ¡Vamos, desplázate más!

Aunque es conocido como un hombre de rostro blanco, Hamish Daud aparentemente tiene sangre australiana-maduresa. Nació en Gosford, Australia, el 8 de marzo de 1980, de padre australiano y madre maduresa, llamada Latifa Suhdi.

No mucha gente sabe que detrás de su apariencia occidentalizada, Hamish se ha convertido al Islam desde la infancia, siguiendo las creencias de su madre.

Circularon rumores de que Hamish se convirtió al Islam después de casarse con Raisa. Sin embargo, de hecho, mucho antes del matrimonio, Hamish ya era musulmán.

Incluso se sabe que realizó la peregrinación Umrah en 2016, un año antes de casarse oficialmente. La boda de Hamish y Raisa, que tuvo lugar el 3 de septiembre de 2017, se celebró con costumbres y procesiones islámicas, lo que enfatiza esta creencia.

La carrera de Hamish Daud

Hamish Daud es conocido no sólo por su buena apariencia, sino también por su trayectoria profesional y su preocupación por el medio ambiente. Antes de adentrarse en el mundo del espectáculo, ejerció por primera vez la profesión de arquitecto.

Su nombre se hizo ampliamente conocido a través del programa Mi Viaje Mi Aventura (2013) el cual mostró su espíritu aventurero. Después de eso, Hamish se expandió al mundo de la actuación y protagonizó varias películas y programas con temas culturales y turísticos como The Muslim Traveller y Indonesian Authentic Places.

Fuera de su carrera en el entretenimiento, Hamish también es conocido como activista ambiental. Fundó la organización Sea Soldier, que se centra en cuestiones de conservación marina y reducción de residuos plásticos. De hecho, en 2022 lanzó una plataforma digital llamada Octopus, que ayuda a las personas a reciclar residuos no orgánicos. Aunque dejará su cargo en 2024, su compromiso con el medio ambiente sigue siendo fuerte.

Ahora, en medio de la atención de los medios debido a problemas internos con Raisa, el público está conociendo cada vez más la figura de Hamish Daud como una figura mestiza australiana-maduresa que es religiosa, de mente abierta y se preocupa por la tierra. Detrás de su encanto moderno se esconden fuertes valores familiares y la espiritualidad de su infancia.